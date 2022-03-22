Киргизия ждёт уральских туристов

Руслан Бийбосунов состоит на дипломатической службе уже более 25 лет. Фото: Генеральное консульство КР в Екатеринбурге

20 марта 1992 года в Киеве был подписан Протокол об установлении дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией. С тех пор сотрудничество между нашими странами, имеющее глубокие исторические корни, развивается во всех сферах жизни. Свой вклад в него вносит и Свердловская область, которая является одним из крупнейших торговых партнёров Кыргызстана. О новых точках роста после введения западных санкций в эксклюзивном интервью для «Облгазеты» рассказал Генеральный консул Кыргызской Республики в Екатеринбурге господин Руслан БИЙБОСУНОВ.

Партнёры и союзники

– Уважаемый Руслан Мелсович, поздравляю Вас с 30-летием дипломатических отношений между нашими странами. Расскажите, пожалуйста, какого уровня они достигли за этот период?

– Спасибо! Вообще, текущий год богат на круглые даты в кыргызско-российских отношениях. За прошедшие 30 лет выстроен прочный фундамент межгосударственных отношений, создана очень солидная договорно-правовая база двустороннего сотрудничества, которая состоит из более 370 договоров, соглашений и иных документов, и охватывает практически все сферы взаимодействия наших стран. Среди них основополагающим является Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией от 10 июня 1992 года, подписанию которого в этом году тоже исполняется 30 лет.

В настоящее время многоплановое межгосударственное сотрудничество Кыргызской Республики и Российской Федерации развивается в духе союзнических отношений и стратегического партнёрства. Наши страны активно взаимодействуют в рамках глобальных и региональных международных организаций. Выстроен и поддерживается регулярный доверительный диалог на высшем и высоком уровне. Активное взаимодействие осуществляется в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, поддерживаются межпарламентские и межрегиональные связи. Россия является одним из основных экономических партнёров Кыргызстана.

– Вы затронули межрегиональные связи. Как складываются отношения между Кыргызстаном и Свердловской областью?

– Уральский федеральный округ и Свердловская область в частности занимают особое место среди российских регионов в плане развития прямых межрегиональных связей для Кыргызской Республики. Эти связи обширные и охватывают торговлю, экономику, деловые и бизнес-контакты, научно-образовательное и культурно-гуманитарное сотрудничество, включая взаимодействие в сфере туризма. Регион обладает большим промышленно-экономическим и транспортно-коммуникационным потенциалом. Кроме того, в Свердловской области пребывает большое количество граждан Кыргызской Республики, занимающихся трудовой и предпринимательской деятельностью. Здесь проживают тысячи выходцев из Кыргызстана, ныне являющихся гражданами России.

6 декабря 2021 года в столице нашей страны Бишкеке было проведено очередное, четвёртое заседание Совместной комиссии по координации торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Свердловской области, последняя встреча которой проходила 5 лет назад. Комиссия рассмотрела широкий круг вопросов. В рамках её заседания состоялась отдельная встреча представителей российских и кыргызских бизнес-структур и вузов.

Генконсульство вместе с Правительством Свердловской области продолжает подготовку к очередной большой Кыргызско-Российской Межрегиональной конференции, запланированной к проведению в Екатеринбурге. К настоящему времени согласован проект обновлённого Соглашения об установлении побратимских связей между городами Бишкек и Екатеринбург, которое планируется подписать в ближайшее время.

Торговля и промышленность

– Можете подробнее рассказать о нашем торгово-экономическом сотрудничестве, объёмах товарооборота?

– Свердловская область среди субъектов России является одним из важных торговых партнёров для Кыргызстана. По данным Федеральной таможенной службы России, за 2021 год товарооборот между нашей страной и Свердловской областью составил 110,2 млн. долларов США и увеличился на 65 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В том числе экспорт из Свердловской области – 45,3 млн. долларов, импорт из Кыргызстана – 64,9 млн. долларов.

Кыргызская Республика поставляет в Свердловскую область свою сельскохозяйственную, агропромышленную продукцию, изделия текстильной промышленности, оборудование и другие товары, которые пользуются спросом в регионе. Сейчас изучаются возможности открытия торгово-логистических центров, торговых домов обеих сторон как в Екатеринбурге, так и в Бишкеке, чтобы создать необходимые условия для новых торговых цепочек и регулярных взаимных поставок товаров. Кыргызстан может выступать хорошим связующим звеном в торговле со странами Азии.

– Как развивается сотрудничество между нами в промышленности?

– На мой взгляд, в промышленной сфере имеется значительный потенциал, который необходимо использовать обеим сторонам. Не в полной мере реализованы возможности в производственной кооперации, создании совместных предприятий. На данном этапе взаимодействие в этом направлении на стадии формирования. Кыргызская сторона заинтересована в активизации сотрудничества в сфере энергетики, в частности по поставкам российского электрооборудования, многофункциональных трансформаторов, промышленной, металлургической, лесной и другой продукции.

В качестве перспективных направлений сотрудничества со Свердловской областью можно выделить следующие: совместное освоение месторождений полезных ископаемых и гидроэнергетического потенциала Кыргызстана, машиностроение, транспорт и коммуникации, туристическая сфера, здравоохранение, создание совместных предприятий по производству швейной продукции и переработке сельхозпродукции с привлечением российских инвестиций и технологий.

Наука и образование

– 2020 год был объявлен Перекрёстным годом Кыргызстана и России. Его проведению помешала пандемия COVID-19. Что удалось организовать сторонам и как в целом развиваются межрегиональные культурно-гуманитарные связи?

– К началу 2020 года между правительствами двух стран был согласован большой совместный план мероприятий Перекрёстного года на государственном и региональном уровнях, которые в первую очередь имели культурно-гуманитарную направленность. К сожалению, после официального открытия Перекрёстного года в Москве и проведения ряда мероприятий в обоих государствах реализация плана была приостановлена из-за введённых ограничений. Отдельные мероприятия были организованы в 2021 году.

В целом культурно-гуманитарная сфера занимает особое место в кыргызско-российских отношениях. Генконсульство старается вносить свою лепту в это дело. В прошлом году в Библиотечном центре Екатеринбурга открыт «Уголок кыргызской литературы». В нём созданы условия для ознакомления жителей уральской столицы и Свердловской области с кыргызской художественной литературой, культурой и народным творчеством, а также стать своеобразным информационно-культурным ресурсным центром для кыргызских соотечественников, проживающих в Екатеринбурге.

– В культурно-образовательной сфере тоже достигнут большой прогресс?

– В Уральском регионе по программе обмена студентами получают высшее образование сотни молодых кыргызстанцев. А в феврале этого года в Екатеринбурге делегация Ошского государственного университета провела переговоры о сотрудничестве с ведущими вузами Урала.

В прошлом году Правительством Свердловской области под личным патронажем Губернатора Евгения Куйвашева реализован проект обновления памятника Герою Советского Союза, легендарному генерал-майору Ивану Васильевичу Панфилову, который установлен в Бишкеке. Свердловская область передала скульптуру в дар столице Кыргызской Республики. Торжественная церемония возложения цветов к памятнику с участием официальных лиц Кыргызстана и России состоялась 5 декабря 2021 года в Бишкеке. Она была приурочена к исторической дате – 80-летию героического подвига бойцов 316-й (8-й гвардейской) стрелковой дивизии под командованием генерала Панфилова в одной из решающих битв советских войск с фашистскими захватчиками под Москвой во время Великой Отечественной войны.

Осуществляется сотрудничество и в сфере издательства. Свердловским Фондом Бажова реализован проект «Бажов для Кыргызстана», в рамках которого издана книга «Малахитовая шкатулка» на русском и кыргызском языках. Это издание передано в библиотечные и школьные учреждения страны. А ранее в журнале «Литературный Кыргызстан» была издана подборка стихотворений известного уральского поэта и прозаика Александра Кердана.

Гостеприимство и туризм

– Через пару месяцев начнётся период отпусков. Кыргызстан обладает уникальными природно-климатическими условиями и курортно-рекреационными учреждениями. Что Вы можете рассказать нашим читателям о туристическом потенциале Вашей страны?

– Среди жителей Уральского региона России интерес к кыргызскому туристическому направлению большой. Кыргызстан притягивает уральцев уникальной природой, климатическими условиями, привлекательными туристическими услугами. Россияне зимой ездят на горнолыжные базы Кыргызстана, а в летний период увлечены горным туризмом, альпинизмом, оздоровительным и активным отдыхом в санаторно-курортных учреждениях на озере Иссык-Куль. Жителям Урала нравится традиционное кыргызское гостеприимство, местная разнообразная кухня, экологически чистые продукты, доступные цены на услуги, отсутствие языкового барьера и визовых требований. Поэтому Кыргызстан становится одним из уютных туристических мест отдыха для россиян.

Основной поток туристов, приезжающих в Кыргызстан, наблюдается в летнее время. Потому что в этот период особенно раскрывается красота природы и туристический потенциал нашей горной страны. Это чистый воздух, величественные горы с ледниками, высокогорные озёра, горячие источники, минеральные воды, горные реки, красивейшие пейзажи, санатории и дома отдыха, богатая национальная культура и многое другое, что привлекает туристов из многих стран мира.

– Как поддерживается туристическая отрасль в Кыргызстане и какие условия создаются для российских и иностранных туристов в целом?

– Большое внимание туристической отрасли уделяется руководством нашей страны. Совсем недавно Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О поддержке развития туризма в Кыргызстане», сформирован Национальный совет по развитию туризма и образовывается «Фонд поддержки развития туризма».

За последние годы в Кыргызстане сделано многое для развития туристической отрасли и создания условий для приёма иностранных туристов. К ним можно причислить отмену визовых требований для граждан группы зарубежных стран, введение электронной визы. Улучшается инфраструктура региональных аэропортов, открываются новые авиарейсы. Построено большое количество новых туристических объектов, оздоровительных учреждений и отелей вокруг озера Иссык-Куль и в других регионах страны. В настоящее время многие дома отдыха и санатории работают в круглогодичном режиме.

– Свердловским туристам проще попасть в Кыргызстан, чем жителям других регионов России?

– В целях создания условий для туристического обмена Генконсульство Кыргызстана в Екатеринбурге активно сотрудничает с Уральской ассоциацией туризма и ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии». Согласно договоренности Генконсульства и «Уральские авиалинии» в прошлом году на весенне-летний период был открыт сезонный авиарейс из Екатеринбурга до международного аэропорта Иссык-Куль в селе Тамчы и обратно. В настоящее время ведутся переговоры по возобновлению указанного авиарейса.

17 февраля 2022 года Генеральное консульство вместе с Уральской ассоциацией туризма провели расширенную онлайн-встречу представителей туристической отрасли Кыргызстана и Свердловской области. На встрече состоялся прямой диалог между представителями туристических компаний, оздоровительных учреждений сторон, которые обсудили вопросы взаимодействия, создания условий для организации отдыха граждан и активизации туристического обмена между Уральским регионом и Кыргызстаном. Российским туристам всегда рады в нашей стране, как я отметил выше, россиянам не требуется оформление виз, отсутствует языковой барьер. В связи нормализацией ситуации многие ограничения, связанные с COVID-19, отменены в Кыргызстане, признаются российские сертификаты о вакцинации. В кыргызских здравницах можно пройти постковидное восстановление организма в условиях горного, морского воздуха, укрепить иммунитет.

Кыргызская диаспора

– На Урале проживает значительное количество кыргызстанцев. Какую поддержку им оказывает Генконсульство? По каким вопросам они обращаются?

– Да, вы правы. Кыргызских соотечественников, пребывающих на Урале, можно условно подразделить на тех, которые приезжают сюда на работу, и лиц, постоянно проживающих здесь. Гражданам Кыргызской Республики Генконсульство оказывает консульские услуги, в случае необходимости занимается защитой их прав и законных интересов, в том числе в трудовых отношениях и социальных вопросах. Это является одним из основных задач консульского учреждения. С соотечественниками, которые на постоянной основе проживают на Урале и имеют российское гражданство, Генеральное консульство активно поддерживает отношения через общественные диаспоральные организации и их лидеров. Регулярно проводятся совместные культурные, спортивные, просветительские и другие мероприятия.

Также Генеральное консульство продолжает работу по расширению и улучшению качества предоставляемых государственных услуг гражданам Кыргызской Республики. Повседневно осуществляется приём документов на оформление общегражданского паспорта, свидетельства на возвращение на родину, обмен национальных водительских удостоверений, а также оказываются другие консульские услуги. Соотечественники часто обращаются с просьбой истребования из госорганов Кыргызстана соответствующих справок о наличии/отсутствии брачных обязательств, налоговых задолженностей, судимости, периодах работы, статусе пенсии и сведениях по водительским удостоверениям.

– Ежегодно 21 марта в ряде государств, включая Кыргызстан, отмечают весенний праздник Нооруз. Что Вы можете сказать об этом празднике?

– Праздник Нооруз является одним из самых древних на Земле, который гармонично вошёл в современную жизнь, сохранив исторические традиции. Нооруз празднуется 21 марта, в день весеннего равноденствия, когда день уравнивается с ночью и весна окончательно вступает в свои права. Этот день знаменует собой начало нового года, символизирует обновление природы и человека, очищение душ и начало новой жизни. Наступает пора новой полевой страды, время забот и надежд земледельца.

В Кыргызстане в день праздника в каждой семье накрывают дастархан – белую скатерть с различными яствами – и ждут гостей. Для угощения готовят традиционную похлёбку, именуемую в народе сумелек, из пшеничного солода с добавлением муки, масла и сахара. Практически во всех городах и сёлах проходят массовые гуляния, культурные мероприятия, состязания по национальным видам спорта.

Поскольку данный праздник способствует культурному разнообразию и дружбе между народами и различными общинами, решением ЮНЕСКО от 30 сентября 2009 года Нооруз был включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. 23 февраля 2010 года Генеральная Ассамблея ООН приветствовала решение ЮНЕСКО и признала 21 марта как Международный день Нооруз.

По случаю этого праздника я хотел бы передать всем читателям «Областной газеты» самые тёплые пожелания добра, здоровья, благополучия и хорошего весеннего настроения.

Досье «ОГ» Руслан Мелсович Бийбосунов родился 16 июля 1970 года в городе Каракол Иссык-Кульской области Кыргызской Республики. В 1994 году окончил Кыргызский технический университет, а два года спустя – Международный университет Кыргызстана по специальности «международное право». После учёбы работал в МИД Кыргызской Республики, в посольствах Кыргызстана в Республике Узбекистан, Российской Федерации, Республике Казахстан. В 2010–2012 годах был директором Департамента СНГ МИД Кыргызской Республики, с 2016 по 2019 год – директор Департамента интеграционных объединений, Первого Политического департамента МИД Кыргызской Республики. С 17 сентября 2019 года – Генеральный консул Кыргызской Республики в городе Екатеринбурге. Дипломатический ранг – Чрезвычайный и Полномочный Посланник Кыргызской Республики. Женат, воспитывает двоих детей.

Озеро Иссык-Куль – жемчужина Кыргызстана. Ежегодно на нём отдыхают сотни тысяч туристов со всего мира. Фото: Станислав Мищенко

Озеро Иссык-Куль окружают живописные хребты Северного Тянь-Шаня. После купания в водоёме туристы могут насладиться отдыхом на песчаных пляжах или горными походами. Фото: Станислав Мищенко

Кыргызстан славится не только озером Иссык-Куль, но и плодородными долинами, в которых выращивают вкусные фрукты и овощи. Фото: Станислав Мищенко

На территории Кыргызстана находится одна из высочайших гор Евразии – пик Ленина высотой 7134 метра. Он считается самым доступным для подъёма семитысячником, поэтому его облюбовали альпинисты со всего мира. Фото: Станислав Мищенко

Весной горные пейзажи Кыргызстана наполняются яркими красками, когда начинают цвести дикие вишни и яблони. Фото: Станислав Мищенко