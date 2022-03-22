Свердловские волонтёры рассказали о работе штаба общественной поддержки жителей ЛНР и ДНР

Центр расположен в Ростове-на-Дону. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Доброволец Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгения Миронович рассказала о работе штаба общественной поддержки #МыВместе – единого центра приёма гуманитарной помощи со всех регионов.

По словам Евгении Миронович, центр расположен в Ростове-на-Дону. Здесь волонтёры распределяют товары по заявкам, развозят в пункты временного размещения, где находятся вынужденные переселенцы из Луганской, Донецкой народных республик, а также общаются с эвакуированными жителями, узнают их потребности и составляют новые заявки.

"В ежедневном режиме волонтёры осуществляют сортировку, формирование гуманитарной помощи, её приёмку — в круглосуточном режиме. Завтра будет отправлено ориентировочно 12-13 тонн", — рассказал руководитель Дома добровольцев Евгений Дайнес.

"Первая партия гуманитарной помощи, которая была направлена в Мариуполь — 28 фур, более 1,7 тысячи индивидуальных продуктовых наборов, которые рассчитаны на неделю. Мы передавали их жителям прямо в руки. Каждый был обеспечен продуктами питания. Отдельные фуры ехали в больницы: там необходимы средства личной гигиены, вода, памперсы для детей", — поделилась волонтёр Евгения Миронович .

Стоит отметить, свердловские добровольцы помогают беженцам не только продуктами. Они также проводят различные мастер-классы с детьми, оказывают им психологическую помощь и дарят игрушки.

Напомним, 19 февраля в Свердловской области начал работать единый пункт сбора гуманитарной помощи — там принимают товары первой необходимости, одежду, продукты длительного хранения, детские товары и школьные принадлежности.

С 22 февраля из Свердловской области направили 5 фур с гуманитарной помощью, общий вес посылок — более 100 тонн. Следующая поставка намечена на 23 марта, передаёт департамент информполитики региона.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Читайте также:

Три уральских предприятия направили гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР.