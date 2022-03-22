Цены продолжают галоп

В условиях экономических санкций многие магазины отменяют акции и скидки. Фото: Галина Соловьёва

Ситуация на продовольственном рынке, несмотря на принимаемые властями и ретейлерами совместные меры, остается напряжённой. Из-за роста цен и повышенного спроса периодически наблюдается дефицит ряда товаров первой необходимости. В топах остается сахар. Свердловский кабмин усиливает контроль за ситуацией и вводит меры поддержки для аграриев. В ФАС ждут от бизнеса «ответственного поведения». Ретейлеры утверждают, что проблем не испытывают и при необходимости готовы увеличить поставки. Эксперты предупреждают: негативный эффект санкций себя ещё не исчерпал.

Торговые сети в Свердловской области имеют запасы продуктов на срок от трёх до ста дней в зависимости от срока годности, сообщил министр АПК и потребительского рынка Артем Бахтерев на заседании Заксобрания. Власти региона постоянно мониторят состояние продовольственного сектора, цены и ассортимент торговых сетей. По поручению губернатора Евгения Куйвашева создана рабочая группа по стабилизации именно в агропромышленном комплексе. «Паника недопустима», – подчеркнул министр.

В сложившихся условиях свердловские власти уделяют внимание поддержке сельхозпроизводителей, добавил Артем Бахтерев. Для региона в три раза увеличены лимиты по льготному кредитованию аграриев. В настоящее время идет активная работа и по увеличению федеральных субсидий на выдачу льготных кредитов на 250 млн рублей.

– Мы имеем намерения внести предложения по усилению поддержки сельхозпредприятий. Комитет по аграрной политике и земельным отношениям занимается этими вопросами, – подчеркнула в ходе брифинга председатель свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина.

Спекулянты идут в онлайн

Заявления властей прозвучали на фоне продолжающегося продуктового ажиотажа. Как ранее писала «ОГ» (см. №40 от 10.03.2020. – Прим. ред.), он был вызван ростом цен, случившимся на фоне санкций. Власти совместно с ретейлерами предприняли ряд антикризисных мер, главными из которых стали ограничения на отпуск в одни руки по ряду позиций продуктовой линейки и установление предельной надбавки на социально значимые товары.

Однако судя по тому, как сегодня развивается ситуация, эти шаги, по крайней мере пока, не достигли решающего эффекта. В соцсетях и мессенджерах множатся ролики, показывающие эпичные битвы за продукты и в первую очередь за сахар, которые разворачиваются в магазинах в разных регионах страны. Рост цен подогревают спекулянты. Сахар по завышенным ценам продаётся на торговых интернет-площадках и в соцсетях. Свердловская область, к сожалению, исключением не стала, признают как эксперты, так и сами ретейлеры.

«Мы фиксируем спекулятивный спрос на отдельную продукцию длительного хранения: товары бакалейной группы часто приобретаются мелким оптом для последующей перепродажи, часть покупателей совершает нерациональные покупки впрок», – рассказали «ОГ» в пресс-службе «Магнита».

– По моим ощущениям, как жителя Екатеринбурга, общий чек на покупки после ввода санкций увеличился на 15%», – говорит эксперт, кандидат экономических наук Константин Селянин. – Сразу отреагировали товары с большой составляющей импорта. Сахар в эту категорию не вписывается, но относится к категории так называемых «товаров Гиффена». Они стоят мало, но их нечем заменить, поэтому при повышении цены их потребление увеличивается, а при снижении уменьшается. Когда на первой волне ажиотажа сахар бросились скупать, его цена устремилась вверх, что, в свою очередь, вызвало новый всплеск спроса – и далее по кругу.

Можем нарастить

При этом дефицита даже самых востребованных категорий товаров сети не испытывают. «Поставки продукции в магазины сети идут в штатном режиме, сложностей нет. В распределительных центрах сформированы необходимые запасы товаров, в том числе социально значимых. Повода для беспокойства покупателей нет. На фоне повышенного спроса на сахар мы увеличили отгрузки бакалеи, в том числе этого продукта, в магазины на 30%. Также за неделю мы более чем в 20 раз до более чем 100 тонн в сутки увеличили объёмы фасовки сахара на своих производствах. Готовы нарастить производство ещё в 2 раза и таким образом покрыть собственную потребность примерно на 25%», – сообщает пресс-служба «Магнита».

– Проблем с поставками нет, так что сверхзапасов мы не создаём, – сообщил «ОГ» владелец сети магазинов «Елисей» и гастрономов «Елисейский» Александр Оглоблин. В управлении по связям с общественностью компании X5 (торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель», «Чижик») на момент сдачи номера на запрос «ОГ», направленный через мессенджер, не ответили.

Наган для безответственных

Антимонопольное ведомство усиливает контроль за ситуацией.

– Мы пристально следим за рынком и происходящей ситуацией. В настоящее время Свердловское УФАС России по поручению центрального аппарата проводит мониторинг цен на продукты питания по всей товаропроводящей цепочке – от производителя до торговых сетей. В случае выявления нарушений будут незамедлительно приняты меры реагирования – от предостережений до возбуждения антимонопольных дел, – подчеркнула в разговоре с корреспондентом «ОГ» помощник руководителя Свердловского УФАС России Дарья Губа.

Также она отметила, что в ведомстве ждут «ответственного поведения» от бизнеса: «Уже есть случаи, когда производители или ретейлеры необоснованно заявляют о том, что будет повышение цен. Подобные публичные заявления могут быть восприняты продавцами как руководство к действию. Это недопустимо – необоснованно повышать цены, в том числе в ситуации увеличения спроса на товары».

Наши производители действительно порой ведут себя не лучшим образом, соглашается Константин Селянин: цены на бумагу из российской древесины поднялись в 3–4 раза; дорожает даже питьевая вода. И это при том что негативный эффект санкций себя ещё далеко не исчерпал.

– У нас целые отрасли принадлежат иностранцам. Например, кондитерская. А крупнейшие мировые компании уже объявили о том, что кондитерские изделия подорожают от 16% до 60%. То же самое касается бытовой химии, косметики. Поэтому люди начинают закупаться не только продуктами. Дальше мы можем столкнуться с подорожанием других товаров – мяса, птицы, картофеля и так далее, – предупреждает эксперт.

При этом, по его словам, даже в условиях санкций надо продолжать строить рыночную экономику.

– Нельзя скатываться в экономику военного коммунизма, когда приходят комиссары с большим наганом и проверяют ценники. Мы проходили эту историю два года назад с гречкой и подсолнечным маслом – они перестали дорожать, но зато стали дорожать другие товары. Фактически недополученную наценку на сахар тот же ретейлер получит на яйцах или на чём угодно. Невозможно следить за всеми ценами по всем группам товаров, – говорит эксперт, предлагая усиливать меры прямой экономической поддержки: «Дотации сельхозпроизводителям, налоговые преференции – это всё правильно. Но далеко не все ресурсы использованы. Возможно, надо проводить какие-то интервенции, есть же госрезерв и запасы жизненно необходимых товаров – направьте их на рынок. Налоги, акцизы, специальные субсидии для определённых секторов экономики – это всё по-прежнему возможно».