Свердловские семьи смогут потратить маткапитал на дополнительное образование

На данный момент средствами областного маткапитала можно распорядиться по 9 направлениям. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил расширить возможности регионального материнского капитала. Законопроект был направлен депутатам.

В случае принятия инициативы семьи могут использовать средства сертификата и на дополнительное образование.

Средствами областного маткапитала на данный момент можно распорядиться по 9 направлениям: улучшение жилищных условий, приобретение садовых, огородных земельных участков, а также садовых домов, оплату образовательных либо медицинских услуг, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации, подключение жилых помещений к газовым сетям. Стоит отметить, пунктов использования федерального маткапитала насчитывается 5, передаёт департамент информполитики региона.

Инициативу главы региона в ближайшие дни депутатам представит министр социальной политики Андрей Злоказов.

Напомним, на днях Минтруд РФ разработал законопроект, позволяющий тратить средства маткапитала на оплату частных детсадов и других образовательных услуг от ИП. Для этого у предпринимателей должна быть лицензия на осуществление такой деятельности в России.