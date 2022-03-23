Утверждены дата и маршруты "Майской прогулки" в Екатеринбурге

В прошлом году по четырём маршрутам прошли 6,6 тысячи человек. Фото: Галина Соловьёва

"Майская прогулка — 2022" состоится в Екатеринбурге в воскресенье, 15 мая. Участникам предложат три маршрута: 17 км — "Шарташская кругосветка", 33 и 50 км — "Классика".

Старт традиционно назначен на 7:00 от главного корпуса УрФУ на ул. Мира. Финишировать можно будет до 21:00.

Прогулка пройдёт по восточным окрестностям города: по территории парка им. Лесоводов России, Шарташского, Санаторного и Карасье-Озёрского лесопарков. Участники будут проходить мимо технопарка "Университетский", Деревни Универсиады, озера Шарташ и окрестностей Малого Шарташа. На "Майской прогулке" снова можно будет сдать нормы ГТО и присоединиться к посадке леса.

По словам одного из инициаторов акции профессора УрФУ Виктора Гроховского, оргкомитет запустит электронную регистрацию. Попасть в списки участников можно будет также в магазинах "Век" или уже на старте прогулки, заполнив анкету.

Напомним, что "Майская прогулка" проводится в Екатеринбурге с 1984 года по инициативе студентов и сотрудников физико-технического факультета. В этом году она будет проходить в 39-й раз. В прошлом году по четырём маршрутам прошли 6,6 тысячи человек.