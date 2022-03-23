ФАС проверяет цены на бумагу

Сообщения о росте цен на офисную бумагу начали поступать в марте. Фото: Павел Ворожцов

Федеральная антимонопольная служба России проверяет обоснованность увеличения цен на бумагу. Проверка началась на фоне поступающих жалоб от граждан.

Необходимая информация запрошена у отечественных производителей бумаги. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства и установления экономически необоснованных цен ФАС примет меры реагирования, сообщили в пресс-службе ведомства.

Добавим, что сообщения о росте цен на офисную бумагу начали поступать в марте. В Минпромторге РФ уже пообещали, что её поставки стабилизируются в течение недели. По данным министерства, российские производители полностью закрывают потребности отечественного рынка.