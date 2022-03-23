Свердловские врачи спасли пациентку от тяжелейших последствий инсульта

После успешной операции у пациентки практически сразу восстановилось движение руки и ноги. Фото: Станислав Богомолов

Врачи регионального сосудистого центра Свердловской областной клинической больницы № 1 спасли жизнь пожилой женщине, успешно удалив тромб, закупоривший артерию её головного мозга.

Тромб удалили при помощи рентгенохирургического вмешательства всего через 3 часа с момента вызова скорой. После успешной операции пациентка сутки наблюдалась в реанимации, и у неё практически сразу восстановилось движение руки и ноги.

Такая высокотехнологичная помощь, как внутрисосудистая тромбэкстракция (удаление тромба с помощью специального микрокатетера), доступна для жителей Свердловской области уже не первый год. Причем в РСЦ СОКБ № 1 этот вид помощи оказывают круглосуточно. Но на памяти его специалистов ранее применение данной малоинвазивной методики не приносило столь успешного результата, как в случае с 68-летней пациенткой из Сысерти, передаёт департамент информполитики региона.

"Важную роль сыграли два фактора. Во-первых, то, что скорая была вызвана родственником больной практически сразу. Во-вторых, действующий у нас порядок, согласно которому, если симптомы указывают на инсульт, бригады скорой помощи из территорий в окрестностях Екатеринбурга связываются с неврологом РСЦ, чтобы определить дальнейшую тактику оказания помощи. Что и было сделано в данном случае. А вот если бы время было упущено, это могло привести к очень тяжёлым последствиям", – сказал заведующий неврологическим отделением для лечения больных с нарушениями мозгового кровообращения СОКБ № 1 Андрей Алашеев.

Стоит отметить, теперь пациентка 2 года будет получать лекарства для профилактики инсульта по федеральной программе. Ранее такая льгота полагалась лишь инвалидам, теперь же необходимые препараты в течение двух лет получают все пациенты, перенёсшие инсульт.