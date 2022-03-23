Помощь с Урала

Кузов очередного грузовика доверху наполнен гуманитарной помощью от уральцев. Фото: Полина Зиновьева

Тонны продуктов и товаров первой необходимости. В коробках, пакетах, мешках… Дом добровольцев Свердловской области сейчас больше похож на склад. Журналист «Облгазеты» Татьяна БУРОВА с фотокорреспондентом побывали в главном штабе по сбору гуманитарной помощи временным переселенцам с юго-востока Украины, побеседовали с волонтёрами, которые доставляют продукты и вещи жителям Донецка, Луганска, Мариуполя.

Во дворе особняка на улице Крылова, 2 в Екатеринбурге стоит почти готовый к отправке грузовик, парни в тёмно-синей форме с надписью «Всероссийский студенческий корпус спасателей» поднимают по лестнице последние коробки. Машина уйдёт на склады в «Сималенд», там коробки обернут плёнкой, погрузят в фуру, которая отправится в юго-западном направлении.

Это только начало

А в здании продолжается работа: волонтёры разбирают, сортируют и пакуют то, что принесли граждане и организации. При нас партию гуманитарной помощи доставили сотрудники Арбитражного суда Свердловской области во главе с председателем Станиславом Сидоркиным. Что привезли?

– Лично я купил моющие средства, салфетки, губки для мытья и уборки, – говорит Станислав Сидоркин. – Собрали также средства гигиены, зубные щётки, тетради, карандаши, ручки, спички.

Это лишь первая партия гуманитарной помощи от судейского сообщества региона. Сбор идёт во всех судах и судебных участках. Станислав Сидоркин и руководитель Дома добровольцев Евгений Дайнес обсуждают, как долго ещё продлится сбор гуманитарной помощи, и оба приходят к выводу, что потребность в одежде, обуви, продуктах и других вещах в ближайшие месяцы будет нарастать. Она понадобится эвакуированным и после возвращения в родные сёла и города.

В коридорах особняка вдоль стен высятся ряды упаковок муки, сахара, макарон, мясных консервов, круп — это привезли организации и предприятия. А чуть в стороне — сумки, доверху набитые пачками гречки, сахара, чая, печенья от отдельных граждан. Содержимое пакетов наводит на мысль, что продукты в магазинах люди скупают не только для себя, но и для других, которым сейчас приходится нелегко.

Связь есть

В Ростовской области работает группа свердловских добровольцев и волонтёров, которая занимается приёмкой грузов, их сортировкой и отправкой по конкретным адресам. Их полпред Евгения Миронович по видеосвязи пообщалась с журналистами и представителями пунктов сбора гуманитарной помощи в муниципалитетах Среднего Урала.

– Вместе с колонной МЧС мы доставили помощь в Мариуполь, – рассказывает Евгения. – Прямо в руки жителям передали более 1 700 наборов продуктов, рассчитанных на неделю. В местную больницу, где каждый день принимают роды, привезли воду, подгузники и многое другое, необходимое детям.

По словам Евгении Миронович, уральские добровольцы и волонтёры побывали также в Луганске, Донецке и других населённых пунктах. Они обходят пункты, где размещены вынужденные переселенцы, выясняют у людей, в чём они нуждаются, составляют списки, на основе которых формируются заявки. Ну а в свободное время уральцы проводят для детей мастер-классы, обучают приёмам оказания первой помощи, противопожарным правилам.

Руководитель пункта сбора гуманитарной помощи в Алапаевске Галина Баланюк интересуется, в чём больше всего нуждаются жители Мариуполя.

– Больница там стоит без стёкол, а за окном минусовая температура, – говорит Евгения Миронович. – Больные, раненые, роженицы страдают от холода. Поэтому самое необходимое сейчас там — это детское питание, вода, тёплая одежда, обогреватели.

В видеоразговор включается представитель одного из пунктов сбора из Екатеринбурга. У неё вопрос к Евгению Дайнесу.

– Есть возможность отправить большую партию печенья, – говорит она. – Вы готовы её принять?

– Конечно, но при условии, что до истечения срока годности продукта остаётся не менее трёх месяцев, – объясняет Евгений.

Следующий вопрос снова из Алапаевска. Там уже собрали 50 тонн продуктов и товаров первой необходимости, но не могут найти транспорт, чтобы вывезти груз. Евгений Дайнес обещает помочь.

По доброй воле

Вместе с волонтёрами сортировкой товаров занимаются ребята из студенческого корпуса спасателей. Некоторые из них только что вернулись из командировки в Ростовскую область. Вместе с волонтёрами из других регионов они разгружали фуры, сортировали груз, развозили гуманитарную помощь по городам и конкретным адресам.

– Меня поразило, как много людей старается помочь попавшим в беду соотечественникам, – говорит Тимур Хамзин. – Хозяева небольших гостиниц, домов отдыха, квартир разместили у себя беженцев. Продукты и вещи привозят большими партиями. А среди добровольцев — и осетины, и крымчане, и москвичи.

– Беженцы уже немного успокоились, дети вовсю играют, смеются, – отмечает Кирилл Чухарев. – Но постоянно спрашивают, скоро ли спецоперация закончится. Хотят домой вернуться.

– Многодетные мамочки очень обрадовались, когда пришла партия детских колясок, – говорит Дмитрий Чазов. – Так что, если у кого есть ненужные, приносите, сдавайте.

– А ещё нужны молочные смеси и детское питание, причём самое разное, – добавляет Ильяс Тлеубаев. – И дрожжи для выпечки хлеба там в большом дефиците.

Эти ребята добровольно вызвались поехать в Ростовскую область и провели там почти месяц. Самое тяжёлое воспоминание, по словам Тимура Хамзина, это когда вчетвером разгрузили 40 тонн муки. Но если снова возникнет необходимость поехать на помощь, они поедут.

– Мы же спасатели, не можем оставлять людей в беде, – обыденно, без всякого пафоса говорит Кирилл Чухарев.

Хроника 22 февраля в Ростовскую область отправилась первая снаряженная уральцами фура с 20 тоннами груза. 6 марта отправили 12 тонн гуманитарной помощи, которую доставили на хутор Красный Аксакайского района. 14 марта 11 тонн помощи отправлено в Белгородскую область. 16 марта фура с 10,2 тонны груза ушла в село Ржевка Белгородской области. 18 марта 8,6 тонны гуманитарной помощи ушло в Ростов. 19 марта три фуры увезли 40,82 тонны продуктов и товаров в Белгородскую область.

ЦИФРЫ 82 пункта сбора гуманитарной помощи создано в Свердловской области. Из них 21 пункт – добровольческими организациями 61 пункт — образовательными организациями

МАСШТАБ ПОМОЩИ 73,27 тонны продуктов и вещей собрано и находится на сортировке 102,08 тонны отправлено в пункт назначения (61,8 тонны – вклад граждан, 40,28 тонны – «Уралтрансмаша» и «Уралвагонзавода» Данные актуальны на 21 час 21 марта 2022 года.

ВАЖНО Пункты приёма гуманитарной помощи в Екатеринбурге ул. Крылова, 2 – круглосуточно, тел.: 8 (343) 382–23–77 или 8–929–214–73–68 ул. Хохрякова, 9 – по будням с 10:00 до 18:00, тел.: 8 (343) 350–09–42 ул. Фучика, 3 – по будням с 10:00 до 18:00, тел.: 8 (343) 200–07–04 С графиком работы и адресами пунктов в других городах можно познакомиться на сайте «ОГ»

В кол-центре Дома добровольцев волонтёры объясняют, что нужно беженцам. Фото: Полина Зиновьева

Председатель Арбитражного суда Свердловской области Станислав Сидоркин привез товары, собранные коллегами. Фото: Полина Зиновьева

Коридоры Дома добровольцев заставлены посылками от уральцев. Фото: Полина Зиновьева

Тимур Хамзин, Кирилл Чухарев и Дмитрий Чазов добровольцами поехали в Ростовскую облсть. Фото: Полина Зиновьева

Коробки с гуманитарной помощью снабжены трогательными надписями. Фото: Полина Зиновьева