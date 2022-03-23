Запрет на высадку инвалидов из общественного транспорта закрепят законодательно

Штраф за принудительную высадку для водителя составит 5 тыс. рублей. Фото: Станислав Савин

Депутаты Госдумы РФ от фракции "Единая Россия" подготовили законопроект о запрете на высадку из общественного транспорта граждан с инвалидностью, следующих без сопровождения. Документ внесён на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

Сейчас в России инвалидов, которые передвигаются на транспорте одни, вынуждают покинуть общественный транспорт, если они не могут купить билет, не имеют при себе социального проездного или социальной карты. Закон призван исправить это.

"Парламентарии предложили внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые устанавливают штрафы за нарушение данного запрета. Штраф за принудительную высадку для водителя составит 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 20 до 30 тыс. рублей", – сообщается на сайте Госдумы.

Отметим, что в прошлом году была введена ответственность за высадку детей-безбилетников, которые едут без сопровождения взрослых. Штрафы аналогичные: водителям – до 5 тыс. рублей, а кондукторам – от 20 до 30 тыс. рублей. Штрафы назначаются только если с ребёнком, которого высадили, ничего не случится. В противном случае наступит ответственность по Уголовному кодексу РФ.