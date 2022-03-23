ФНС сократила сроки проверок по налоговым вычетам

Федеральная налоговая служба (ФНС) направила в налоговые инспекции распоряжение о сокращении срока проверок по декларациям 3-НДФЛ, которые граждане подают для получения налоговых вычетов. Новый порядок распространяется на социальные и имущественные вычеты, пишет РБК. Ранее та же процедура по первой категории вычетов занимала три месяца, ещё месяц давался на возврат средств, по второй – один месяц и 15 дней соответственно.

В пресс-службе ФНС подтвердили, что в ближайшее время камеральные проверки действительно будут проводиться в более короткие сроки, не назвав их конкретных параметров, но уточнив, что будет учитываться загрузка сотрудников налоговых органов. В текущих экономических реалиях налоговые органы особое внимание уделяют задаче рассмотрения заявлений граждан на получение налоговых вычетов и, как следствие, возврата налога, сказали в ведомстве.