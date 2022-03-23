Папам в декрете дадут право на переобучение

Сейчас такое право есть также у безработных женщин с детьми-дошкольниками, граждан, вставших на учёт в службе занятости, и предпенсионеров. Фото: Алексей Кунилов

Единороссы внесли в Госдуму законопроект о праве на переобучение отцов, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком. В случае принятия ежегодно этим правом смогут воспользоваться до 500 человек.

"Это увеличит их шансы на дальнейшее трудоустройство и поможет улучшить финансовое положение семей. Ранее по инициативе "Единой России" право на профессиональное обучение и переобучение получили женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет", – рассказали в партии.

Добавим, что сейчас такое право есть также у безработных женщин с детьми-дошкольниками, граждан, вставших на учёт в службе занятости, и предпенсионеров.

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