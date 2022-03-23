Евгений Куйвашев поставил задачу завершить крупнейшие проекты Екатеринбурга к 300-летию города

Глава региона подчеркнул, что юбилею Екатеринбурга уделяется очень большое внимание на уровне Российской Федерации. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В среду, 23 марта, состоялось совместное заседание регионального и федерального оргкомитетов по подготовке к 300-летию Екатеринбурга. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил завершить уже начатые проекты к 2023 году.

Помимо завершения крупнейших проектов региону необходимо актуализировать планы и обеспечить их чёткую реализацию в нынешних экономических условиях. Глава региона подчеркнул, что юбилею Екатеринбурга уделяется очень большое внимание на уровне Российской Федерации.

"За последние несколько лет совместными усилиями и при поддержке бизнес-структур мы уже реализовали ряд крупных проектов, вошедших в план мероприятий по подготовке к юбилею Екатеринбурга. Это строительство нескольких новых школ, завершение капитального ремонта Екатеринбургского театра кукол, открытие моста на улице Челюскинцев. Это новая трамвайная ветка в Верхнюю Пышму, масштабные проекты благоустройства парков и скверов Екатеринбурга, открытие музейного центра "Эрмитаж-Урал" и многое другое", — передаёт слова Евгения Куйвашева департамент информполитики Свердловской области.

Также губернатор указал на необходимость сохранения исторической памяти и преемственности традиций. В свою очередь мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что администрация города прилагает все усилия по организации мероприятий, приуроченных к 300-летию, на достойном уровне. В частности, глава города сказал, что помимо крупных проектов реализуется множество работ поменьше: ремонт инфраструктуры, обновление дорог, благоустройство скверов.