Темы дня

Общество
24 марта 2022, 09:31

У нарушителей ПДД хотят конфисковывать автомобили

эвакуация автомобиля

Установление повышенной ответственности прежде всего призвано остановить правонарушителя. Фото: Павел Ворожцов

Верховный суд, МВД и Минюст поддержали проект поправок в законодательство в части дополнительного обеспечения безопасности дорожного движения. Он был подготовлен под руководством зампредседателя Гордумы Ирины Яровой.

По данным пресс-службы ГД, поправки устанавливают повышенный административный штраф за повторное управление автомобилем без прав. Водителям без прав в третий раз в случае, если он сел за руль в нетрезвом состоянии, выехал на встречку или превысил скорость, грозит уголовная ответственность. По решению суда у последних также предлагается конфисковывать автомобили.

"Установление повышенной ответственности прежде всего призвано остановить правонарушителя — остановить тех, кто, не имея права на управление транспортным средством, садится за руль пьяным или устраивает гонки, уничтожая всё на своём пути", — отметила Ирина Яровая.

Известно, что сегодня на заседании рабочей группы законопроект будут рекомендовать внести в Госдуму.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
24.03.2022, 09:55 / Общество
В Нижнем Тагиле представили эскиз памятника врачам
24.03.2022, 09:31 / Общество
У нарушителей ПДД хотят конфисковывать автомобили
23.03.2022, 21:05 / Экономика
Владимир Путин поддержал увеличение ставки до 12% по льготной ипотеке
23.03.2022, 20:17 / Общество
Евгений Куйвашев поставил задачу завершить крупнейшие проекты Екатеринбурга к 300-летию города
23.03.2022, 20:14 / Спорт
РФС пока не планирует расширять Премьер-лигу и вводить мораторий на вылет