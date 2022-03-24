У нарушителей ПДД хотят конфисковывать автомобили

Установление повышенной ответственности прежде всего призвано остановить правонарушителя. Фото: Павел Ворожцов

Верховный суд, МВД и Минюст поддержали проект поправок в законодательство в части дополнительного обеспечения безопасности дорожного движения. Он был подготовлен под руководством зампредседателя Гордумы Ирины Яровой.

По данным пресс-службы ГД, поправки устанавливают повышенный административный штраф за повторное управление автомобилем без прав. Водителям без прав в третий раз в случае, если он сел за руль в нетрезвом состоянии, выехал на встречку или превысил скорость, грозит уголовная ответственность. По решению суда у последних также предлагается конфисковывать автомобили.

"Установление повышенной ответственности прежде всего призвано остановить правонарушителя — остановить тех, кто, не имея права на управление транспортным средством, садится за руль пьяным или устраивает гонки, уничтожая всё на своём пути", — отметила Ирина Яровая.

Известно, что сегодня на заседании рабочей группы законопроект будут рекомендовать внести в Госдуму.