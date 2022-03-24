В почтовое обращение вышли открытки в честь 425-летия Бабиновского тракта

На открытке изображена схема исторического маршрута дороги между Соликамском и Верхотурьем. Фото: отдел по маркетингу и корпоративным коммуникациям Макрорегион УРАЛ АО "Почта России"

В почтовые отделения Свердловской области и Пермского края поступили открытки в честь 425-летия Бабиновской дороги. Художественные карточки выпущены тиражом в 1000 экземпляров по инициативе Почты России и Верхотурского государственного историко-архитектурного заповедника.

Их смогут прибрести жители Екатеринбурга, Верхотурья, Соликамска и Перми. Для отправки в другие регионы дополнительных марок не потребуется.

На открытке изображена схема исторического маршрута дороги между Соликамском и Верхотурьем, а также виды единственного кремля на Урале. Там также представлены старинные гербы двух уральских городов. Отмечается, что указанные на схеме населённые пункты, через которые проходила Бабиновская дорога, можно посетить и сегодня.

"Мы продолжаем традицию выпуска почтовых открыток, посвящённых уникальным региональным артефактам и важным для региона историческим событиям. В прошлом году вышла в свет почтовая карточка с Шигирским идолом, текущий год ознаменован выходом открытки к 425-летию Бабиновского тракта. Изданная открытка не только даёт нам возможность передать "почтовый привет" в настоящем времени, но и является своеобразным историческим эхом из XVI века в век XXI", — рассказал директор макрорегиона "Урал" Почты России Дмитрий Киселёв.

Напомним, что Бабиновская (Государева) дорога между Соликамском и Верхотурьем была открыта в 1597 году Артемием Бабиновым, в честь которого и получила своё название. Позже она была продлена до Туринска и далее до Тобольска. В течение двух столетий дорога была единственным трактом, соединявшим Европейскую часть России с Азией. По этой дороге доставляли царские указы, денежные средства, почту, по ней ехали посольские делегации и научные экспедиции.

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