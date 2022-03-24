В Верхней Салде 29 марта загудят сирены

Салдинцев во время звучания электросирен и громкоговорителей просят сохранять спокойствие, не прерывать своих занятий и работ. Фото: Павел Ворожцов

Жителей Верхней Салды предупреждают о включении электросирен. Уличные громкоговорители будут транслировать речевое сообщение: "Химическая опасность".

Это произойдёт в 11:02 29 марта (вторник), сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Проверку локальной системы оповещения гражданской обороны организует корпорация ВСМПО‑АВИСМА. Во время звучания электросирен и громкоговорителей местных жителей просят сохранять спокойствие, не прерывать своих занятий и работ.

Напомним, масштабная проверка систем оповещения в Свердловской области должна была состояться в начале месяца, 2 марта. Однако её решили перенести. Новая дата пока не выбрана. В прошлом году аналогичные проверки состоялись в марте и октябре.