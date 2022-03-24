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24 марта 2022, 13:35

В Верхней Салде 29 марта загудят сирены

электросирена

Салдинцев во время звучания электросирен и громкоговорителей просят сохранять спокойствие, не прерывать своих занятий и работ. Фото: Павел Ворожцов

Жителей Верхней Салды предупреждают о включении электросирен. Уличные громкоговорители будут транслировать речевое сообщение: "Химическая опасность".

Это произойдёт в 11:02 29 марта (вторник), сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Проверку локальной системы оповещения гражданской обороны организует корпорация ВСМПО‑АВИСМА. Во время звучания электросирен и громкоговорителей местных жителей просят сохранять спокойствие, не прерывать своих занятий и работ.

Напомним, масштабная проверка систем оповещения в Свердловской области должна была состояться в начале месяца, 2 марта. Однако её решили перенести. Новая дата пока не выбрана. В прошлом году аналогичные проверки состоялись в марте и октябре.

Областная газета Свердловской области

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