В Екатеринбурге из-за ярмарки вновь закроют парковку на площади 1905 года

Следующая ярмарка на главной городской площади состоится через неделю, 2 и 3 апреля. Фото: Галина Соловьёва

На главной площади Екатеринбурга состоится последняя в этом месяце ярмарка выходного дня. Посетителей ждут 26 и 27 марта с 09:00 до 17:00.

На прилавках будут представлены свежие и качественные продукты от производителей Свердловской области и других регионов страны, сообщает пресс-служба мэрии. В том числе можно будет приобрести мясные деликатесы, свежую рыбу, молочную продукцию, а также орехи, сухофрукты и мёд. Отмечается, что каждый сможет найти для себя красивый наряд к новому сезону.

Кстати, парковка на площади будет недоступна для автомобилистов c 00:00 26 марта до 19:00 27 марта. Горожане, приезжающие на ярмарку на машинах, могут припарковаться на улицах Урицкого и Володарского или в подземном паркинге ближайшего ТЦ.

Рассказываем о ярмарочных планах в других свердловских муниципалитетах:

в Каменске-Уральском , ярмарка "Здравствуй, весна" состоится в это воскресенье на улице 4-й Пятилетки, 43б, на площадке рядом с ТК "Центральный". Каменцы в одном месте смогут приобрести продукты по льготным ценам, запастись деликатесами, сухофруктами, кухонной утварью, трикотажем и обувью. Гостей ждут с 9:00 до 16:00;

, ярмарка "Здравствуй, весна" состоится в это воскресенье на улице 4-й Пятилетки, 43б, на площадке рядом с ТК "Центральный". Каменцы в одном месте смогут приобрести продукты по льготным ценам, запастись деликатесами, сухофруктами, кухонной утварью, трикотажем и обувью. Гостей ждут с 9:00 до 16:00; в Заречном универсальная ярмарка развернётся 26 марта на площади ДК "Ровесник". На ней будут представлены продукция сельхозпроизводителей, а также орехи, сухофрукты, рыба, мёд и медовая продукция. Товары лёгкой промышленности и головные уборы. Режим работы ярмарки с 09:00 до 16:00;

универсальная ярмарка развернётся 26 марта на площади ДК "Ровесник". На ней будут представлены продукция сельхозпроизводителей, а также орехи, сухофрукты, рыба, мёд и медовая продукция. Товары лёгкой промышленности и головные уборы. Режим работы ярмарки с 09:00 до 16:00; в Берёзовском ярмарка по продаже товаров народного потребления состоится 16 апреля с 10:00 до 17:00 на Торговой площади. На Новоберезовском напротив дома № 6а по улице Энергостроителей универсальная ярмарка будет проведена неделей позже, а именно 23 апреля.

Соответствующая информация была размещена пресс-службами администраций данных городов.