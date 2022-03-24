Масштабные юбилейные стройки в Нижнем Тагиле не остановят

На мосту будет четыре полосы движения, в тёмное время суток путепровод будут освещать 30 тысяч светоточек Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Два крупнейших проекта к 300-летию Нижнего Тагила – строительство моста через городской пруд и реконструкция Привокзальной площади – будут реализованы в новых экономических условиях. Глава города Владислав ПИНАЕВ сообщил, что несмотря на рост цен на стройматериалы и непростую ситуацию в стране, «замораживать» проекты никто не собирается. «Да, вопросы есть по ценовой политике, но они решаются – спасибо нашему губернатору Евгению КУЙВАШЕВУ и правительству региона. Свои обязательства мы выполним», – сказал мэр.

Мост сдадут досрочно

На днях Нижний Тагил посетил генеральный директор компании «АльмакорГруп» Алексей Афонский, он проинспектировал строительство моста через городской пруд. Афонский заявил, что путепровод и вся сопутствующая инфраструктура будут готовы не к ноябрю, как прописано в контракте, а раньше.

– Движение по мосту хотим открыть в августе, как раз к 300-летию города. Нам ещё многое предстоит сделать. Мы составили план, как закончить объект в сжатые сроки, и будем по нему двигаться, – сказал Алексей Владимирович.

Столичная компания «АльмакорГруп» – генеральный подрядчик строительства путепровода в Нижнем Тагиле. Возводить мост через акваторию городского пруда она начала в 2020 году. На сегодняшний день сооружение длиной 434 метра и шириной почти 25 метров построено. На мост ушло 2,5 тысячи тонн металлоконструкций, ежедневно на стройплощадке находились 244 специалиста и 58 единиц техники.

Подрядчик также выстроил два дополнительных путепровода на въезде в город – через Свердловское шоссе и железную дорогу (по ним транспорт сразу сможет выйти на мост, не заезжая в центр города). Помимо этого, сделаны подъездные пути протяжённостью 5 км, очистные сооружения и ливневая канализация вдоль всей дорожной инфраструктуры. Сейчас у пруда, рядом с мостом, строители переносят сети двух водопроводов диаметром 700 и 1000 мм, запускают трансформаторные подстанции, а на самом мосту устанавливают арки архитектурного освещения.

– На апрель у нас запланированы большие объёмы работ у дорожников. На объекте предстоит уложить ещё порядка 30 тысяч тонн асфальта, установить ещё 12 км бордюров, из которых 4 км – на основной дороге, и 8 км – на тротуарах и велодорожках, – сказал руководитель проекта Вячеслав Назаров.

Мост через городской пруд – давняя мечта тагильчан. Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, впервые такой мост появился на генеральном плане развития Нижнего Тагила ещё в 1935 году. Но построить его не удалось – началась Великая Отечественная война. Потом пошли трудности на промышленных предприятиях города, и средств на возведение моста попросту не было. Сейчас это стало возможным благодаря поддержке областного правительства и промышленной компании ЕВРАЗ.

– Мост позволит частично освободить центр города от большегрузов. Сейчас фуры и грузовики, идущие в Верхнюю и Нижнюю Салду, в «Титановую долину», едут через город. К тому же мост даст возможность отремонтировать нашу плотину – она практически в аварийном состоянии и давно требует капремонта. А чтобы закрыть её на ремонт, нужно перекрывать движение транспорта, что чревато большими пробками. И, наконец, такой большой инфраструктурный проект является украшением любого города, придаёт ему значимость, – сказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Интересно, что первоначальная стоимость проекта составлял 3,9 млрд рублей (это самый дорогой проект к 300-летию города). Сейчас из-за резкого удорожания стройматериалов и нестабильной экономической ситуации в стране проект перешагнул отметку в 4,5 млрд рублей. К августу эта цифра, по прогнозам мэрии, может составить 5 млрд рублей.

«Сюрприз» от Привокзальной площади

С февраля в Нижнем Тагиле началась реконструкция Привокзальной площади, где установят памятную стелу «Город трудовой доблести» (это почётное звание город получил в 2020 году решением Президента РФ. – Прим.авт.). Это второй по значимости проект к 300-летию города. Как убедилась «ОГ», сейчас центральный «пятачок», где парковались автобусы и маршрутки, обнесён забором – внутри идут работы. Движение по площади, в том числе трамвайное, не перекрыто.

В пресс-службе городской мэрии рассказали, что на площадь ежедневно выходят 12–15 единиц спецтехники и 25 рабочих. Они уже проложили сеть ливневой канализации, пробурили 15 скважин под новые опоры для контактной сети. Впереди – обустройство и асфальтирование дороги (движение по площади будет сквозным – как раз через этот «пятачок»). Сделать всё подрядчик – МУП «Тагилдорстрой» должен до середины апреля, а потом закрыть на ремонт боковые зоны площади – у гостиницы и вокзала. Но есть риск, что сроки сдвинутся.

Фото: Павел Ворожцов

– Мы столкнулись с дополнительными работами: вся площадь оказалась полностью залита бетоном – слоем около 200 мм. Кто это сделал и когда – неизвестно. Уже две недели долбим поверхность гидромолотами, вывезли три тысячи кубометров бетона. Конечно, это усложняет процесс, – рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Стоимость проекта, прописанная в контракте, – 400 млн рублей, но тагильские власти не исключают, что по факту она будет больше. Конкретные цифры пока не называются.

– Мы взяли на себя повышенные обязательства полностью закончить реконструкцию площади к юбилею города, включая установку стелы. Уже избавились от пережитков 1990-х – ларьков, ржавых рекламных конструкций. Проблема сейчас одна – удорожание материалов. Находим варианты замены импортных материалов на российские. Пока ничего не предвещает остановки проекта, – сказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Стелу «Город трудовой доблести» будут устанавливать параллельно с работами на площади. Высота её составит 17,2 метра, на фасаде появится герб города и текст указа президента. У стелы сделают две подпорные стенки высотой 2,5 метра и шириной 20 метров. На них нанесут фотографии и кадры из кинофильма «Город Н», снятого в 1944 году, о заводах Нижнего Тагила в годы Великой Отечественной войны, сообщил директор МБУ «Тагилгражданпроект» Евгений Малекин.