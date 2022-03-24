В России меняются требования регистрации беспилотников

Регистрировать в Росавиации придётся даже маленькие дроны весом от 150 грамм. Фото: Алексей Кунилов

В России с 29 марта вступают в силу новые правила регистрации беспилотных летательных аппаратов. Регистрировать в Росавиации придётся даже маленькие дроны весом от 150 грамм.

Сейчас обязательной регистрации подлежат беспилотники весом от 250 грамм до 30 кг, сообщает Уральская транспортная прокуратура. Владельцам дронов, произведённых в РФ или ввезённых в страну до 29 марта 2022 года, на регистрацию летательного аппарата будет дано 60 дней после вступления в силу новых правил.

Сроки регистрации дронов после начала действия новых нормативов останутся прежними: 10 рабочих дней после приобретения или ввоза беспилотника в страну, а в случае с самодельными аппаратами – до начала выполнения полётов.

Запуск в воздух незарегистрированного дрона повлечёт административную ответственность по ст. 11.5 КоАП РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов) и грозит штрафом до 100 тыс. рублей и лишением права управления беспилотником на срок до трёх лет.