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Общество
24 марта 2022, 15:51

Российские предприниматели до 25 лет могут получить грантовую поддержку

бизнес

Финансирование будет выделено в рамках федерального проекта "Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса". Фото: Галина Соловьёва

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин анонсировал введение грантов для предпринимателей до 25 лет включительно. Необходимые для этого средства – более 2,1 млрд рублей на текущий год – предусмотрены в бюджете.

На создание или развитие собственного дела молодые предприниматели (ИП или учредители предприятий) смогут получить от 100 до 500 тыс. рублей. В случае, если деятельность будет вестись в Арктической зоне, до 1 млн рублей. Раньше такая возможность была только у предприятий, занимающихся соцпроектами.

Как говорится на сайте кабмина, финансирование будет выделено в рамках федерального проекта "Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса". Там также опубликовано соответствующее постановление.

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Областная газета Свердловской области

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