В работе Telegram произошёл сбой

Больше всего жалоб на работу Telegram поступает из Москвы, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Фото: логотип Telegram

Пользователи Telegram жалуются на проблемы, возникающие при использовании мессенджера. Большинство не может подключиться к серверам.

По данным сайта downdetector.ru, к серверам мессенджера не могут подключится около 68% пользователей. Порядка 21% пользователей жалуются на проблемы в работе мобильного приложения, а остальные 11% – не получают сообщения от других пользователей или получают их с сильным запозданием.

Больше всего жалоб на работу Telegram поступает из Москвы, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.