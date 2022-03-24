Темы дня

Общество
24 марта 2022, 16:22

В работе Telegram произошёл сбой

Telegram

Больше всего жалоб на работу Telegram поступает из Москвы, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Фото: логотип Telegram

Пользователи Telegram жалуются на проблемы, возникающие при использовании мессенджера. Большинство не может подключиться к серверам.

По данным сайта downdetector.ru, к серверам мессенджера не могут подключится около 68% пользователей. Порядка 21% пользователей жалуются на проблемы в работе мобильного приложения, а остальные 11% – не получают сообщения от других пользователей или получают их с сильным запозданием.

Больше всего жалоб на работу Telegram поступает из Москвы, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.

Карта сбоев. Фото: downdetector.ru

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
24.03.2022, 16:56 / Экономика
В Екатеринбурге запустят разработку водородных авиа- и автодвигателей
24.03.2022, 16:37 / Общество
Кабмин РФ выделил 7,5 млрд рублей на программу кешбэка за детский отдых
24.03.2022, 16:22 / Общество
В работе Telegram произошёл сбой
24.03.2022, 15:58 / Экономика
Свердловская область получит порядка 800 миллионов на создание новых рабочих мест
24.03.2022, 15:57 / Спорт
Григорий Иванов: "Хорошо, что РФС твёрдо не сказал "нет" идее расширения Премьер-лиги"