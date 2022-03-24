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Общество
24 марта 2022, 18:06

Уральские спасатели отработали десантирование без парашютов

  Юлия Пастух
Спасатели и вертолёт

У каждой группы спасателей было по три спуска с высот 10, 20 и 30 метров. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На аэродроме ДОСААФ Логиново вблизи Екатеринбурга уральские спасатели провели сборы по отработке беспарашютного десантирования с вертолёта.

У каждой группы спасателей было по три спуска с высот 10, 20 и 30 метров.

Видео: ГУ МЧС по Свердловской области.

Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, спуск с вертолёта МИ-8 при помощи специальных роликовых устройств на ограниченный участок местности отработал 51 спасатель из регионального поисково-спасательного отряда, пожарных подразделений областного МЧС и уральского учебного спасательного центра МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Стоит отметить, в десантировании также приняли участие кинологические расчёты.

Областная газета Свердловской области

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