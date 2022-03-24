Свердловчанка не может вылететь из Египта вторую неделю

Вылет домой предварительно запланирован на следующую неделю. Фото: Нина Георгиева

Отпуск туристки из Берёзовского вынужденно затянулся. Изначально она должна была вылететь из Египта 11 марта, позже дату перенесли на 23 марта. Но, как стало известно "Областной газете", свердловчанка до сих пор не дома.

В ходе беседы туристка Надежда Токарева заявила изданию, что вылет был запланирован на вечер среды. Сейчас же называется другая дата — 28 марта. Благо, что за проживание и питание платить не нужно.

"У меня давно закончился отпуск. Переживаю, вдруг уволят с работы", — поделилась наша собеседница. Она также уточнила, что при большом желании и финансовых возможностях улететь домой можно. Ранее в интернете появилась информация, что за один билет до столицы Урала придётся заплатить 50-100 тысяч рублей.

По словам Надежды, туристы из Москвы не стали дожидаться вывозных рейсов, купили билеты и благополучно добрались до дома. Жители Башкирии, застрявшие в Египте, отправились на автобусе в Каир, откуда также планируют вылететь домой.

Ранее "Областная газета" писала о туристах из Екатеринбурга, которые застряли в Турции. 17 марта они вернулись домой.

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