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Общество
24 марта 2022, 18:31

В отношении торговых сетей "Магнит" и "Пятёрочка" возбудили антимонопольное дело из-за недопоставок сахара

Сахар

Было установлено, что на складах торговых сетей имеется достаточное для удовлетворения спроса граждан количество сахара-песка. Фото: Павел Ворожцов

Воронежское Управление Федеральной антимонопольной службы обнаружило в действиях торговых сетей "Пятёрочка" и "Магнит" признаки картельного сговора с целью поддержания цен на сахар. ФАС РФ возбудил антимонопольное дело в отношении ритейлеров.

После многочисленных жалоб Воронежское УФАС совместно с сотрудниками прокуратуры организовало проверку в распределительных центрах АО "Тандер" ("Магнит") и ООО "Агроторг" ("Пятёрочка"). Было установлено, что на складах торговых сетей имеется достаточное для удовлетворения спроса граждан количество сахара-песка. При этом в период с 9 по 21 марта в магазинах указанных сетей сахар отсутствовал.

"Таким образом, компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос. Согласно закону о защите конкуренции, соглашения между конкурентами, если они могут привести к установлению или поддержанию цен, запрещены", — говорится на сайте ФАС РФ.

В отношении торговых сетей возбуждено антимонопольное дело. Если вина ритейлеров в картельном сговоре будет установлена, участникам сговора грозят оборотные штрафы.

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Цены продолжают галоп.

Областная газета Свердловской области

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