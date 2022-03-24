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24 марта 2022, 21:00

Свердловские ветераны войн собирают гуманитарную помощь жителям Донбасса

«Люди несут то, что мы просим. В данный момент — это теплая одежда, она нужна и на передовой, и беженцам. Нужны также продукты длительного хранения, детское питание, лекарства. Первая партия у нас была отправлена 10 марта, как говорится, в разведку.

И сейчас мы считаем, как лучше и быстрее доставлять груз: через транспортные компании или самим нанимать грузовики. Нам уже есть, на кого опереться: это и администрация Луганской народной республики, и луганские афганцы. Будем с ними работать», — сообщил Евгений Мишунин председатель Свердловской областной общественной организации инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал». 

«Выражу общее мнение ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы нашей организации — мы поддерживаем Президента, поддерживаем наших ребят, поддерживаем войска ДНР и ЛНР. Надо идти до конца, но все делать аккуратно и беречь людей», — говорит общественник.

Областная газета Свердловской области

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