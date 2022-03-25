Господдержка свердловских сельхозпроизводителей превысит 4 млрд рублей

Евгений Куйвашев: ключевое значение имеет своевременное проведение посевной кампании. Фото: Павел Ворожцов

В этом году на поддержку сельхозпроизводителей Свердловской области направят более 4 миллиардов рублей. Деньги будут выделены из федерального и областного бюджетов.

Речь об этом шла на очередном заседании регионального оперштаба по обеспечению устойчивости экономики и социальной сферы. Темой встречи стала работа агропромышленной сферы и потребительского рынка, сообщает областной департамент информполитики.

"В текущих условиях наша общая задача — минимизировать последствия санкций, обеспечить необходимые условия для комплексного развития АПК и насыщения рынка отечественной продукцией. Прежде всего, важно сохранить объёмы производства в сельском хозяйстве, в пищевой и перерабатывающей промышленности", — заявил глава региона Евгений Куйвашев.

Он отметил, что ключевое значение имеет своевременное проведение посевной кампании. По его данным, уральские аграрии полностью обеспечены семенами картофеля, зерновых и зернобобовых культур. Дефицит импортных семян овощных культур будет перекрыт гибридами отечественной селекции.

На встрече присутствовали представители торговых сетей. Губернатор обратил их внимание на то, что нельзя допускать дефицита потребительских товаров, равно как и искусственного ажиотажа на пустом месте в магазинах. "А самое главное – важно предотвратить необоснованный рост цен на жизненно необходимые товары", — добавил он.

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