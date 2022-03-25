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25 марта 2022, 09:58

С екатеринбургского лихача в принудительном порядке взыскали 172 штрафа за нарушение ПДД

Сотрудница ГУФССП

30-летнему лихачу пришлось заплатить 151 тыс. рублей. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области

Судебные приставы добились от жителя Екатеринбурга погашения 172 административных штрафов от ГИБДД. 30-летнему лихачу пришлось заплатить 151 тыс. рублей.

Екатеринбургское специализированное отделение по взысканию административных штрафов ГУФССП совестно с батальоном №2 полка ДПС ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу провели мероприятие по выявлению должников с большим количеством неоплаченных штрафов за нарушения ПДД. В ходе рейда и был выявлен рекордсмен, который отказывался выплачивать долги добровольно.

Судебные приставы составили акт описи автомобиля Honda, принадлежащего мужчине. Также ему разъяснили, что если в ближайшее время задолженность не будет погашена в полном объёме, его транспортное средство будет направлено на оценку, а затем на реализацию в ТУ "Росимущество".

После разъяснения мужчина решил оплатить все штрафы и получил свою машину обратно, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

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Областная газета Свердловской области

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