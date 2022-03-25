В Екатеринбурге объявили конкурс на создание логотипа к 300-летию города

В Екатеринбурге стартовал конкурс на создание логотипа к юбилею города. Соответствующее постановление подписал градоначальник Алексей Орлов.
По данным пресс-службы мэрии, работы могут быть выполнены в любых художественных, графических и фототехниках, в том числе с использованием цифровых технологий. Главное условие — наличие цифры "300" и название города. Важно, чтобы логотип отражал исторические и культурные особенности областного центра.
Документы принимаются до 17 апреля. На электронную почту 300@ekburg.ru от участников ждут:
- заявку в виде отсканированного документа с приложением конкурсной работы;
- копии учредительных документов (для юрлиц);
- иные документы, подтверждающие соответствие претендента требованиям конкурса. Подробнее с условиями можно ознакомиться тут.
Оцениваться работы будут по следующим критериям:
- оригинальность идеи;
- соответствие юбилейной тематике;
- качество исполнения работы и соответствие техническим требованиям;
- функциональность (возможность размещения на различных рекламных носителях).
Горожане смогут оценить представленные работы с 25 апреля по 10 мая. В этот период на официальном портале Екатеринбурга пройдёт открытое народное голосование. Лучший логотип будет назван после подведения итогов работы экспертной комиссии и голосования.
Напомним, в 2017 году подобный конкурс уже проводился. Лучшим было названо изображение водонапорной башни, дома Севастьянова и гостиницы "Исеть".
Добавим, Нижний Тагил отмечает своё 300-летие уже в этом году. Праздник будет длиться три дня — с 12 по 14 августа.