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Общество
25 марта 2022, 11:29

В Екатеринбурге объявили конкурс на создание логотипа к 300-летию города

логотип к 300-летию Екатеринбурга

В 2017 году подобный конкурс уже проводился. Даже был выбран лучший логотип. Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге стартовал конкурс на создание логотипа к юбилею города. Соответствующее постановление подписал градоначальник Алексей Орлов.

По данным пресс-службы мэрии, работы могут быть выполнены в любых художественных, графических и фототехниках, в том числе с использованием цифровых технологий. Главное условие — наличие цифры "300" и название города. Важно, чтобы логотип отражал исторические и культурные особенности областного центра.

Документы принимаются до 17 апреля. На электронную почту 300@ekburg.ru от участников ждут:

  • заявку в виде отсканированного документа с приложением конкурсной работы;
  • копии учредительных документов (для юрлиц);
  • иные документы, подтверждающие соответствие претендента требованиям конкурса. Подробнее с условиями можно ознакомиться тут.

Оцениваться работы будут по следующим критериям:

  • оригинальность идеи;
  • соответствие юбилейной тематике;
  • качество исполнения работы и соответствие техническим требованиям;
  • функциональность (возможность размещения на различных рекламных носителях).

Горожане смогут оценить представленные работы с 25 апреля по 10 мая. В этот период на официальном портале Екатеринбурга пройдёт открытое народное голосование. Лучший логотип будет назван после подведения итогов работы экспертной комиссии и голосования.

Напомним, в 2017 году подобный конкурс уже проводился. Лучшим было названо изображение водонапорной башни, дома Севастьянова и гостиницы "Исеть".

Добавим, Нижний Тагил отмечает своё 300-летие уже в этом году. Праздник будет длиться три дня — с 12 по 14 августа.

Областная газета Свердловской области

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