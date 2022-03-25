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25 марта 2022, 15:27

Свердловчан предупредили о шквалистом ветре с порывами до 18 м/с

ветреная погода

В ближайшие 5-7 дней ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, вероятен гололёд и порывистый ветер. Фото: Алексей Кунилов

Жителей Свердловской области предупредили о шквалистом ветре с порывами до 18 м/с и гололедице. Непогода ожидается 26 и 27 марта.

Специалисты ГУ МЧС России по Свердловской области рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности. Спасатели традиционно просят при сильном ветре обходить стороной строящиеся здания, рекламные щиты, линии электропередачи. Водителей призывают соблюдать ПДД и не парковаться рядом с деревьями. 

О возникновении происшествий и необходимости оказания можно сообщать по номерам 101 или 112.

Когда весна?

По данным главного синоптика Уральского гидрометцентра Галины Шепоренко, климатическая весна придёт на Средний Урал в начале апреля. А пока, в ближайшие 5-7 дней, ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, вероятен гололёд и порывистый ветер.

"26-27 марта немного подморозит, к концу марта позиции весны восстановятся, но всё же валового выноса тёплого воздуха до конца месяца не ожидается. Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через отметку 0 °С, означающий наступление метеорологической весны, и нарастание тепла можно ожидать в первой пятидневке апреля", – заявила синоптик.

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Областная газета Свердловской области

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