Свердловчане собрали более 115 тонн гумпомощи для жителей Донбасса

К сбору груза присоединился Арбитражный суд Свердловской области. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Объединённый штаб #МыВместе, меценаты, предприятия и трудовые коллективы региона собрали для жителей Донбасса 115,5 тонн гуманитарной помощи. К сбору груза присоединился Арбитражный суд Свердловской области.

"Понимая, насколько непросто сегодня жителям Донецкой и Луганской народных республик, Арбитражный суд Свердловской области выступил перед судами региона с инициативой сбора гуманитарной помощи. Мы направили соответствующее письмо в Совет судей Свердловской области. Нас поддержали, аналогичные письма были разосланы во все суды. И на сегодняшний день, я точно знаю, что уже пошли первые машины с гуманитарной помощью", – сказал председатель Арбитражного суда региона Станислав Сидоркин.

Сотрудники суда передали волонтёрам первую партию гуманитарной помощи, в составе которой салфетки, моющие средства, спички, зубные щётки, детские тетради. Сбор необходимых вещей будет продолжен, – передаёт областной департамент информполитики.

В пунктах сбора гуманитарной помощи осуществляется не только приём вещей, но и сортировка по видам товара. В Доме добровольцев в ежедневном режиме работают от 30 до 50 волонтёров. Пункт работает круглосуточно.

Напомним, первая 20-тонная фура с гумпомощью отправилась из Екатеринбурга в Ростовскую область 22 февраля. Позже ещё несколько фур отправились в Белгородскую область. 22 марта свердловские волонтёры сообщили о том, как они доставляют гуманитарную помощь в ДНР и ЛНР.