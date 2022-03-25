Герой России Сергей Воронин поделился мнением о двойных стандартах "цивилизованного запада"

Сергей Воронин заявил, что Евросоюз и США развернули масштабную русофобскую кампанию по всему миру. Фото: сайт Белого дома США

Герой России, депутат Екатеринбургской городской думы Сергей Воронин рассказал об отношении США и Евросоюза к странам третьего мира, которые не хотят сотрудничать с ними на их условиях. Также депутат поделился мнением об интересах запада в отношении Украины.

"Цивилизованный запад предлагает дружбу на своих условиях. Если разделяешь нашу точку зрения – ты наш друг, делаешь то, что нужно. Если ты враг, то являешься страной третьего мира, папуасом, против которого можно применять всё. И это заявляют люди, занимающие высокие должности. В государственном департаменте США в ответ на "Вы же стёрли Ирак с лица земли" говорят: "Ну, это же Ирак! Это не проблема. А вот Украина – это проблема, потому что в Европе".

Мы видим на примере госвласти ряда западных стран – идёт разделение на людей первого и второго сорта. А где-то даже и третьего. Одним можно всё, а другим – почему-то нельзя ничего. Когда группировка НАТО бомбила Югославию, в пиковую нагрузку было более шестисот вылетов в сутки. Это очень много. В спецоперации по уничтожению задействовали 1 тыс. 300 самолетов. И это считается нормальным. Однако сухопутные войска блока туда не зашли: очень боялись сербов. Оставили наведение порядка миротворческому контингенту. Но сейчас корректные действия российской армии оцениваются абсолютно негативно", – сказал Сергей Воронин.

Также Герой России отмечает, что НАТО, помогая Украине, не преследует ни братские цели, ни национальные интересы, потому что если бы запад хотел помочь, то украинские власти уже давно заключили бы соглашение с ДНР и ЛНР. Вместо этого Евросоюз и США развернули масштабную русофобскую кампанию по всему миру.

"Никто никогда не вынашивал плана блиц-крига, как сейчас многие говорят. Мы прекрасно понимаем народ Украины, знаем их жителей, наши ментальности схожи. Мы надеялись на благоразумие украинских властей, военнослужащих украинских вооруженных сил. Надеялись, что разум должен всё-таки взыграть. Тем не менее, если военнослужащие украинских вооруженных сил всё осознают и начинают сдаваться в плен, то представителям националистических образований терять нечего: они понимают, что в России их ничего хорошего не ждёт. Им либо уходить на запад, либо сложить свою голову на территории Украины. Они взяли крупные города, прикрываясь мирным населением", – отмечает депутат гордумы Екатеринбурга.

Сергей Воронин также добавил, что Россия могла бы, но не стала использовать тактику США и блока НАТО, которая применялась в Ливии, Сербии и Ираке. 23 года назад была развёрнута операция "Союзная сила", в ходе которой было убито более 300 тыс. мирных жителей.