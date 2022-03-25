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25 марта 2022, 17:07

Госавтоинспекция Екатеринбурга предупредила о рейдах в выходные дни

  Юлия Пастух
Патруль ГИБДД.

Ловить нарушителей ПДД будут с 25 по 28 марта. Фото: Павел Ворожцов

ГИБДД Екатеринбурга предупредила водителей о проведении профилактического мероприятия "Стоп-контроль!". Ловить нарушителей ПДД будут с 25 по 28 марта.

Сотрудники дорожной инспекции проверят и пресекут грубые нарушения правил дорожного движения. В частности, будут выявлять водителей, находящихся в состоянии опьянения, лишенных права управления, либо не имеющих таких прав.

В Госавтоинспекции отметили, что за два месяца 2022 года в Екатеринбурге по вине нетрезвых водителей зарегистрировано 10 ДТП, в которых 20 человек получили травмы различной степени тяжести. 

Областная газета Свердловской области

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