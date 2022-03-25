Госавтоинспекция Екатеринбурга предупредила о рейдах в выходные дни

ГИБДД Екатеринбурга предупредила водителей о проведении профилактического мероприятия "Стоп-контроль!". Ловить нарушителей ПДД будут с 25 по 28 марта.
Сотрудники дорожной инспекции проверят и пресекут грубые нарушения правил дорожного движения. В частности, будут выявлять водителей, находящихся в состоянии опьянения, лишенных права управления, либо не имеющих таких прав.
В Госавтоинспекции отметили, что за два месяца 2022 года в Екатеринбурге по вине нетрезвых водителей зарегистрировано 10 ДТП, в которых 20 человек получили травмы различной степени тяжести.