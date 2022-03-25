Уральскую молодёжь пригласили к участию во всероссийском конкурсе с образовательными проектами

Заявки принимаются до 24 апреля 2022 года. Фото: Павел Ворожцов

В России продолжается приём заявок на 19-й всероссийский конкурс молодёжных авторских проектов и проектов в сфере образования "Моя страна – моя Россия".

Конкурс проводится в рамках года культурного наследия народов России среди молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет – школьников, студентов, аспирантов, молодых ученых, общественных деятелей и предпринимателей. В тематической номинации "Детские народные сказки" работы принимаются от детей до 13 лет, передаёт департамент информполитики региона.

Впервые лучшие авторские проекты были выбраны в 2003 году. В 2021 году свои идеи по развитию образования и территории представили 91,1 тысячи участников из всех регионов России и 24 зарубежных стран. Стоит отметить, конкурс нацелен на привлечение молодёжи к участию в реализации приоритетных национальных проектов и решению вопросов развития российских регионов, городов и сёл. В 2019 году конкурс стал частью президентской платформы "Россия – страна возможностей".

Заявки принимаются до 24 апреля 2022 года. Подробную информацию можно узнать на сайте конкурса.