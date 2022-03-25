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25 марта 2022, 20:31

Жители Екатеринбурга увидят без телескопа полёт МКС

  Юлия Пастух
МКС.

Станцию можно будет рассмотреть без помощи телескопа. Фото: космонавт Роскосмоса Олег Новицкий

Сегодня и в предстоящие выходные над небом Екатеринбурга пролетит международная космическая станция. Её можно будет рассмотреть без помощи телескопа.

На широте Екатеринбурга станция поднимается в эти дни до высоты 34 градусов и обладает видимым блеском, превышающим все доступные яркие небесные тела вечера и ночи. Только Венера может быть более приметна на утреннем небе. Что характерно, в эти дни станция пролетает пояс Ориона, одно из красивейших созвездий зимы и начала весны, сообщает инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Самый ясный вечер этой недели прогнозируется на пятницу, 25 марта. Наблюдать явление, по словам астронома, лучше всего с 20:00 до 22:00 вечера (по времени Екатеринбурга) в юго-западной и южной части неба, так как при движении станции на восток она в максимуме блеска постепенно уходит в тень Земли. 

Областная газета Свердловской области

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