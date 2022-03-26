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Общество
26 марта 2022, 10:54

В центре Екатеринбурга отключат подсветку зданий в честь акции "Час Земли"

Заксобрание

В Екатеринбурге отключат подсветку на зданиях резиденции губернатора, свердловского правительства, Заксобрания, мэрии Екатеринбурга. Фото: Павел Ворожцов

Свердловская область примет участие в экологической акции "Час Земли", которая пройдёт 26 марта. Сегодня жители многих городов мира на один час отключат все электрические приборы, чтобы напомнить о необходимости бережно относиться к природным ресурсам.

В Екатеринбурге отключат подсветку на зданиях резиденции губернатора, свердловского правительства, Заксобрания, мэрии Екатеринбурга. Также иллюминация будет отключена на "Екатеринбург Арене", у зданий Свердловской государственной академической филармонии, в международном выставочном центре "Екатеринбург – Экспо" и у ряда других зданий, сообщает департамент информполитики региона.

Экологическая акция пройдёт с 20:30 до 21:30. Присоединиться может любой желающий.

Акция "Час Земли" была инициирована в Сиднее в 2007 году Всемирным фондом дикой природы (WWF). В том году в поддержку природы электричество отключили около 2 млн человек. Спустя 15 лет мероприятие поддерживает уже более 2 млрд людей в 180 странах мира.

Областная газета Свердловской области

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