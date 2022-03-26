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26 марта 2022, 12:50

Задержавшаяся в Египте свердловчанка вернулась домой

Берёзовский

Туристку встретила суровая уральская весна. Фото: Алексей Кунилов

Туристка из Берёзовского Надежда Токарева, задержавшаяся в Египте на две недели, прилетела домой. Об этом она лично рассказала "Областной газете".

Предварительной датой вылета было 28 марта. Однако вчера турагентство, услугами которого пользовалась Надежда, информировало о вылете вечером в пятницу. Сейчас свердловчанка уже дома.

Мы следили за ситуацией. Ранее "Облгазета" писала, что туристка должна была вылететь из Египта 11 марта. Но дату сперва перенесли на 23 марта, а потом на 28 марта. Благо, на весь этот период жительницу Берёзовского обеспечили бесплатным питанием и проживанием.

"У меня давно закончился отпуск. Переживаю, вдруг уволят с работы", — ещё пару дней назад беспокоилась наша собеседница. Надеемся, что этого не произойдёт.

Мы также рассказывали о туристах из Екатеринбурга, которые застряли в Турции. 17 марта они вернулись домой.

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Областная газета Свердловской области

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Задержавшаяся в Египте свердловчанка вернулась домой