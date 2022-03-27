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27 марта 2022, 10:17

Свердловская область присоединилась к акции "Час Земли"

акция "Час Земли"

Подсветку в том числе отключали у здания администрации Екатеринбурга. Фото: Павел Ворожцов

На Среднем Урале состоялась всемирная экологическая акция "Час Земли". В уральской столице временно отключали подсветку стадиона "Екатеринбург Арена", МВЦ "Екатеринбург-Экспо", Дома Севастьянова, регионального правительства, горадминистрации и других знаковых объектов.

Акция проходила в период с 20:30 до 21:30. Присоединиться мог любой желающий. Обычно в "Час Земли" миллионы людей на планете выключают свет и бытовые электроприборы. Мероприятие призвано напомнить о важности бережного отношения к окружающей среде и природным ресурсам.

Россия в этом году участвует в 14-й раз. Известно, что акция была инициирована в Сиднее в 2007 году Всемирным фондом дикой природы (WWF).

Областная газета Свердловской области

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