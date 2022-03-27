27 марта отмечается День войск национальной гвардии РФ

Под охраной войск округа находится 223 объекта, подлежащих обязательной охране, а также около 90 тысяч объектов различных форм собственности. Фото: пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии

Сегодня, 27 марта, отмечается 211-я годовщина войск правопорядка и 6-летие создания войск национальной гвардии Российской Федерации.

По данным пресс-службы Уральского округа войск национальной гвардии, в 2021 году росгвардейцы участвовали в охране правопорядка при проведении более 2800 различных мероприятий, в том числе международных, массовых, общественно-политических, религиозных и спортивных. Уже в этом году было задержано свыше 2200 нарушителей пропускного режима, а также предотвращено нанесение материального ущерба на сумму 1,2 млн рублей.

В прошедшем году также:

военнослужащие отдельного морского отряда Уральского округа Росгвардии отработали под водой более 114 часов. Они обследовали свыше 52 тысяч квадратных метров подводных площадей акваторий ЗАТО;

силами ОМОН и СОБР территориальных органов Росгвардии округа проведено более 13 тысяч спецопераций и мероприятий, в ходе которых было задействовано более 65 тысяч сотрудников;

более 600 служебно-боевых задач выполнено подразделениями полиции специального назначения округа в составе объединенной группировки войск на территории Северо-Кавказского региона. Задержано более 380 правонарушителей;

лётчики отдельной авиационной эскадрильи округа выполнили более 1500 вылетов и перевезли свыше 3 тонн грузов. Налёт у каждого пилота составил более 60 авиачасов, общий налёт – порядка 600;

подразделениями госконтроля проведено свыше 300 плановых проверок объектов топливно-энергетического комплекса, возбуждено свыше 90 дел об административных правонарушениях в отношении должностных и юрлиц.

Отмечается, что под охраной войск округа находится 223 объекта, подлежащих обязательной охране, а также около 90 тысяч объектов различных форм собственности. Краж с охраняемых объектов не допущено.

По случаю Дня войск национальной гвардии президент России Владимир Путин записал обращение. В нём глава государства отметил, что "Росгвардия стала неотъемлемым, надёжным звеном в единой государственной системе обеспечения законности и правопорядка, защиты прав и интересов наших граждан". Владимир Путин отдельно обратился к военнослужащим и сотрудникам подразделений Росгвардии, которые участвуют в спецоперации на территории Донбасса и Украины. "Вся наша огромная страна по праву гордится каждым из вас. Хочу сказать вам спасибо – спасибо за стойкость и безупречную службу России, за верность Отечеству, присяге и долгу", – заявил он.

Ранее с Днём войск национальной гвардии РФ уральцев поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Полный текст обращения был опубликован в печатной версии "Областной газеты" за 26 марта.