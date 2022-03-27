Благотворительный фонд "Верь и живи!" намерен собрать миллион рублей для жителей Донбасса

Пожертвования осуществляются на сайте фонда (vizhfond.ru), в мобильном приложении Сбербанка и Банка ВТБ. Фото: сайт фонда

Уральцы охотно откликаются на сбор средств для жителей ДНР и ЛНР. В благотворительный фонд "Верь и живи!" поступило уже более двухсот тысяч рублей. Задача — собрать не менее миллиона.

"Переводы отправляют и предприятия, и физические лица. И не только из Свердловской области, есть перечисления из других регионов. Мы ведь единственный фонд, который собирает деньги для покупки необходимой гуманитарной помощи жителям Донбасса. Им сейчас требуются предметы личной гигиены, продукты, сезонная детская одежда. Мы благодарим всех, кто откликнулся", – сказала президент благотворительного фонда Ксения Хохрякова.

Пожертвования осуществляются на сайте фонда (vizhfond.ru), в мобильном приложении Сбербанка и Банка ВТБ. Также в общественных местах можно увидеть плакаты организации с QR-кодом, при наведении на который предлагается совершить пожертвование.

Напомним, сбор денег через фонд был объявлен для удобства граждан, которые хотят помочь, но не могут приехать в пункт сбора. Кроме того, такой способ позволяет закупить всё необходимое конкретно по заявке МЧС.