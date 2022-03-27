Председатель Свердловского реготделения "Наследие" выступил в поддержку спецоперации на Украине

Председатель Свердловского регионального отделения патриотической организации "Наследие" Дмитрий Ермаков озвучил свою позицию относительно спецоперации России в Украине. Он заявил, что главой государства принято правильное решение, которое назревало давно.

"Я восхищаюсь выдержкой нашего Верховного Главнокомандующего, который столько лет терпел всё это безобразие. Тем более мы убедились: там не с кем и не о чем разговаривать, нас не слышат и, видимо, услышать не хотят. Я очень сильно надеюсь, что это решение позволит впредь на нашей, в том числе русской земле (у меня мать – украинка), на нашей русской земле Малороссии не допустить подобного рода жертв, разрушений, горя", – заявил Дмитрий Ермаков.

Он также подчеркнул, что благодаря техническому развитию нашей армии можно не затрагивая жизнь мирных людей, точечно поражать военные объекты противника.

"Я уверен, если бы мы вели операцию так, как это принято на западе, когда они ковровыми бомбардировками рушат всё, что угодно, мы бы уже давно эту операцию закончили. Но мы ведём себя абсолютно правильно – пусть будет так, нежели как привыкли наши западные партнёры, не считаясь с жизнями мирных людей. Я уверен, что наше руководство прекрасно понимало, что, учитывая восемь лет жесточайшей идеологической обработки и инфильтрации нацистских сил в вооруженные силы Украины, там будет сопротивление. Может быть, не все ожидали, что вооруженные силы Украины будут прикрываться своими людьми как щитом, тут я могу допустить. Но к тому, что это будет не быстро, я уверен, что так или иначе были готовы", – добавил председатель Свердловского реготделения организации "Наследие".

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