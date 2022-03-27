"Евраз" оборудует вагончики для туристов буддистского монастыря в Качканаре

В вагончиках хотят установить санузлы и обустроить места для отдыха. Фото: Галина Соловьёва

Компания "Евраз" заявила о готовности оборудовать вагончики для туристов буддистского монастыря "Шедруб Линг" в Качканаре, где идёт снос построек.

Компания намерена изготовить отапливаемые вагончики для туристов с санузлом и местом для отдыха.

Стоит отметить, сотрудники комбината продолжают демонтаж построек, он проводится практически вручную. Несмотря на предложенную помощь и предоставление транспорта, община не вывозит свои вещи и с вопросом по их перевозке не обращалась, – пишет ТАСС.

Напомним, снос построек буддистского монастыря, которые суд признал незаконными, начался 18 марта текущего года. Согласно постановлению суда, возведение храмовых построек было признано незаконным, они подлежат сносу. При этом строения религиозного назначения сноситься не будут. Так, три священные ступы и статуя Будды Шакьямуни должны быть сохранены. Имущество из снесённых объектов предложено перевезти в п. Косья, куда в прошлом году перебралась община "Шедруб Линг".