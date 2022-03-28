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Общество
28 марта 2022, 10:26

Минздрав составляет реестр не имеющих аналогов в РФ лекарств

  Юлия Пастух
Таблетки в блистере.

В настоящее время в Минздраве не видят оснований для дефицита по каким-либо группам лекарств. Фото: Алексей Кунилов

Сотрудники Минздрава начали искать аналоги не выпускаемых в стране лекарств на случай ухода с рынка иностранных фармпроизводителей.

Минздрав РФ начал собирать данные по лекарствам, которые не выпускаются в России и дружественных странах, и обратился к своим главным внештатным специалистам с просьбой обсудить возможные варианты аналогов этих препаратов с регионами. Письмо с данной информацией было направлено в регионы клиническим фармакологом Минздрава Владимиром Петровым.

Мера вводится для того, чтобы регионы в случае, например, нарушений логистики заранее знали, чем временно заменить лекарства. При этом, по словам представителя Минздрава, все фармпроизводители продолжают работу на российском рынке, поставки идут по графику, в ведомстве не видят оснований для дефицита по каким-то группам лекарств, передают "Ведомости".

Стоит отметить, на днях премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении положения о ведении реестра единственных поставщиков лекарств, которые не имеют аналогов в РФ, но при условии, что производитель не из страны, которая ввела санкции против России.

Напомним, 22 марта Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о регулировании допуска иностранных медицинских препаратов в Россию в условиях санкций. Новый документ позволит упростить вывод медикаментов на рынок и снизить негативное влияние на лекарственное обеспечение россиян.

Областная газета Свердловской области

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