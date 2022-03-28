В России запускают аналог Instagram

Как говорится на сайте Россграма, до старта проекта осталось 3 часа 30 минут. Фото: сайт соцсети

На сегодня, 28 марта, запланирована презентация российского аналога Instagram — Россграм. Отечественная соцсеть начнёт работу в усечённом варианте, сначала доступ будет открыт для топ-блогеров и партнёров.

Для остальных пользователей Россграм откроют в апреле, сообщает пресс-служба новой социальной сети.

По информации авторов проекта, аналог зарубежной сети будет обладать привычным интерфейсом и функционалом. В Россграм обещают предусмотреть все возможности для общения, бизнеса, ведения блога, публикации новостей или создания собственного проекта. Приложение будет доступно на операционных системах Android и iOS.

Как говорится на сайте Россграма, до старта проекта осталось 3 часа 30 минут. Добавим, о запуске новой соцсети стало известно 16 марта.

Напомним, в ночь на 14 марта в России заблокировали Instagram. Пользователям стали недоступны страницы друг друга и мессенджер соцсети. Ранее Роскомнадзор заявил об ограничении доступа к Instagram по требованию Генпрокуратуры из-за распространения в соцсети призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян.

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