Бумажный бум

До санкций такая бумага стоила почти в десять раз дешевле. Фото: Полина Зиновьева

В марте с прилавков внезапно исчезла бумага, и если в начале пандемии многие скупали туалетную, тот в этот раз внимание покупателей переключилось на офисную. Почему это произошло, и удастся ли ликвидировать дефицит – в материале «ОГ».

Из-под полы

Людям в возрасте нынешняя ситуация почти один в один напоминает ту, что сложилась в последние десятилетия СССР. При тотальном дефиците товаров в магазинах их можно было купить по блату или из-под полы. С бумагой сегодня что-то подобное. В обычных магазинах опустели полки, ещё недавно забитые пачками и коробками бумаги – писчей и для принтеров. На площадках крупнейших маркетплейсов, таких как «Ситилинк», «Комус», Ozon, Oldi, Officemag, под большинством видов офисной бумаги стоит надпись «в наличии нет». Есть лишь цены, поражающие воображение. За пачку популярной SvetoCopy, которая совсем недавно стоила 350–450 рублей, теперь предлагают выложить 750–850 рублей, а за пачку Xerox Performer – 1800–2200 рублей. Но эти предложения, как говорится, не являются офертой, поскольку товара в продаже нет.

Зато на площадках типа «Авито», где торговля идет из рук в руки, бумаги – завались. Огромное число объявлений из Екатеринбурга и самых разных городов области. В качестве продавцов выступают в основном частные лица, хотя есть и компании. Предлагают и совсем крошечные партии в три пачки, и солидный опт. Кристина из Нижней Салды выставила на продажу семь пачек SvetoCopy Classic по 700 рублей. Частное лицо «АльянсПК» предлагает несколько коробок SvetoСopy и Mondy – по 1200 рублей за пачку. Александр сообщает: «Бумага есть в наличии, приезжайте, забирайте». Марки на выбор – «Снегурочка», SvetoСopy и прочее за наличный расчёт. До 25 пачек – по 750 рублей, от 25 пачек – по 700 рублей. Кирилл продаёт офисную бумагу качества «Премиум» на заказ со стопроцентной предоплатой. Минимальный заказ – 10 коробок (50 пачек) по 750 рублей за пачку, за более 50 коробок может сделать небольшую скидку. Некая компания в Екатеринбурге предлагает бумагу «Снегурочка» формата А4: «От 50 пачек = 10 коробок по 875 рублей. Любые объёмы. Лучший прайс от 200 коробок. В наличии 8000 пачек». Она же изъявляет готовность купить бумагу, но уже по 500 рублей за пачку.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС), как сообщила пресс-служба ведомства, проверяет обоснованность роста цен на бумагу. Уже направлены запросы крупнейшим производителям. При выявлении нарушений антимонопольного законодательства и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами ведомство незамедлительно примет меры реагирования.

Хлорка подвела

Почему же возник дефицит? В начале марта под санкционную гильотину попали производители бумаги. В принципе, крупнейшие в России целлюлозно-бумажные комбинаты – Архангельский, Светогорский и Сыктывкарский, – хотя и являются международными холдингами, вполне могут продолжать свою деятельность. Однако роль тормоза сыграла сущая мелочь – отбеливающий реагент хлорат натрия. Финны прекратили его поставки, и российские комбинаты вынуждены были приостановить производство бумаги.

Сырья для выпуска бумаги в России предостаточно. К примеру, Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат половину продукции отправляет за рубеж. В советские времена заводы полностью закрывали также внутренний спрос на хлорат натрия. Однако потом мы сдали позиции, и теперь российский, европейский и азиатский рынки полностью принадлежат Финляндии.

– Технология производства хлората натрия проста и мало чем отличается от той, что используется для выпуска отечественного отбеливателя «Белизна», – объясняет химик Андрей Тимашев. – Так что при желании наладить его выпуск для целлюлозно-бумажной промышленности можно, хотя на это и потребуется время.

На сайте Архангельского ЦБК сообщается, что приобретать химикаты пока будут в азиатских странах, но одновременно разрабатывается запуск их производства на Новодвинском химкомбинате с таким расчётом, чтобы реагента хватило для нужд всего Северо-Западного региона. Апробацию отечественной технологии выпуска реагента по заказу АЦБК проводит лаборатория Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова в Архангельске. Светогорский и Сыктывкарский целлюлозно-бумажные комбинаты после краткой заминки возобновили производство бумаги без хлората натрия. Цвет она имеет уже не белый, а слоновой кости, но это всё же лучше, чем ничего.

Введённые санкции закрыли также дорогу продукции российских целлюлозно-бумажных комбинатов на западный рынок. Однако Архангельский ЦБК уже заключил контракты на поставку продукции в Египет и Эквадор и даже отправил уже первую партию. Светогорский и Сыктывкарский ЦБК намерены расширять сотрудничество со странами, входящими в Содружество независимых государств, а также Латинской Америки, Африки, Азии.

Туринский целлюлозно-бумажный завод приостановил выпуск белой бумаги ещё в 2018 году. Тогда компания начала выпускать упаковочные материалы из макулатуры – гофрированную бумагу и картон. Производство этих товаров было более ликвидно. В середине марта 2022 года сразу несколько интернет-СМИ со ссылкой на гендиректора предприятия Дмитрия Русакова сообщили, что предприятие возобновит выпуск белой офисной бумаги: такая возможность есть, сейчас решается вопрос с технологиями. Однако позже в разговоре с корреспондентом «ОГ» представители руководства предприятия заявили, что не дают комментариев до 6 апреля.

Режим экономии

Дефицит и удорожание некоторых видов бумаги сказался на деятельности некоторых отраслей экономики и учреждений. Скажем, торговля и общественный транспорт ощутили нехватку кассовой ленты. В итоге ФАС выдала торговым точкам разрешение заменить бумажные чеки на электронные. Покупатель сможет получить их по СМС или на электронную почту, а также в приложении проверки чеков Федеральной налоговой службы России. Кстати, ФНС приняла решение временно не штрафовать магазины за невыдачу кассового чека на бумаге.

Пассажиры троллейбусов и автобусов в Екатеринбурге стали получать билеты размером вполовину тех, что валидаторы выдавали раньше.

– Сделано это для того, чтобы снизить затраты, – объяснил заместитель генерального директора по эксплуатации муниципального предприятия «Гортранс» Екатеринбурга Андрей Ившин. – Если раньше партия кассовой ленты на месяц работы стоила примерно миллион рублей, то сейчас она стоит около четырёх миллионов.

В частных автобусах размер билетов тоже уменьшился вдвое. Кстати, в Петербурге бумажные билетики в общественном транспорте перестали выдавать с момента введения валидаторов. Информация о списании денег появляется на экране. Контролёры также проверяют покупку билетов с помощью валидаторов. Возможно, и на Среднем Урале перейдут на такую технологию.

– Воспитатели в детсаду попросили родителей самим распечатывать где-то раскраски для детей, – рассказывает одна из мам дошкольника. – Хотя раньше это делали в детсаду.

Уже пошли слухи, что в учреждениях просят посетителей приходить со своей бумагой, если нужно получить справку, или с заранее сделанными копиями документов.

– Многофункциональные центры обеспечены бумагой формата А4 для печати и копирования документов, – сообщили «ОГ» в МФЦ. – Приём заявителей и выдача готовых результатов во всех филиалах области ведутся в штатном режиме, приносить с собой копии документов или бумагу заявителям не требуется.

В Едином расчётном центре Екатеринбурга, который рассылает квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг, «ОГ» заверили, что пока дефицита бумаги не ощущается. В случае отмены квитанций в бумажном виде информация будет размещена на сайте ЕРЦ. И добавили, что актуальные квитанции всегда доступны на сайте Фрисби – frisbi24.ru или в личном кабинете ЕРЦ – abonent.erc-ekb.ru. К тому же многие екатеринбуржцы пользуются онлайн- или автоплатежами.

А вот в органах законодательной и исполнительной власти Екатеринбурга бумажный документооборот намереваются сократить. Однако, как нас заверили, вызвано это не дефицитом офисной бумаги.

– На электронный документооборот Екатеринбургская городская дума начала переходить давно, – говорит начальник пресс-службы учреждения Екатерина Кириченко. – Происходило это поэтапно и планомерно. Ситуация с повышением цен на расходные материалы для печатной техники и бумагу ускорила процесс. Это не значит, что распечатывать документы в городской думе перестанут совсем, потому что работа представительного органа предполагает выпуск официальных обязательных документов. Но будут расставлены приоритеты: там, где можно обойтись без работы принтера, будем обходиться.

По словам заместителя начальника департамента информационной политики администрации Екатеринбурга Виктории Мкртчян, электронному документобороту и электронной переписке предпочтение отдаётся давно.

– Бумага у нас есть, – говорит она. – Руководители подразделений обращают внимание сотрудников на приоритет электронных документов не ради экономии бумаги, а потому что это упрощает и ускоряет работу.

Все к лучшему

Санкции уже не первый год играют роль катализатора развития отечественного производства. Несколько лет назад нас вынудили заниматься импортозамещением продуктов питания, затем – разработать собственные платёжные системы и другие продукты. Эпидемия коронавируса заставила развивать дистанционные и цифровые технологии. Очередные санкции заставят активизировать переход от затратных рудиментов в виде бумажных документов, чеков, билетов к электронным.

МНЕНИЕ У страха глаза велики Одна из причин ситуации, сложившейся на бумажном рынке, – дефицит отбеливателя, который закупается в Финляндии, отмечает проработавший в этой отрасли больше 25 лет эксперт Агасин КАЗАРЯН. – Нарушены крупные логистические цепочки, это привело к недостатку продукции, а последовавший за этим ажиотаж стал причиной роста цен. Как говорится, у страха глаза велики. Многие просто закупают бумагу впрок. Это касается всех её видов, не только офисной, но и офсетной, и газетной. Также цены на бумагу выросли из-за увеличения до 20% кредитной ставки, удорожания грузоперевозок и изменения курса валют. В дальнейшем цены на бумагу нормализуются, уверен Агасин Казарян. Так, Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат запустил линейку офисной бумаги SvetoCopy ECO, которая отличается от классической только цветом – слоновой кости. То есть было 146 процентов белизны, а сейчас будет 70 процентов. А во всем остальном полностью соответствует ГОСТу. К тому же новая технология её производства снизит уровень влияния на окружающую среду и нагрузку на глаза за счёт цвета.

ФАКТ По мнению специалистов, нам не грозит дефицит картона и крафтовой бумаги, так как эта отрасль почти не зависит от зарубежного сырья. Правда, тут возможны проблемы с экспортом. К примеру, объём производства картона и крафт-бумаги группы «Илим» с иностранным участием в 2022 году запланирован более 4,5 млн тонн. Покупают продукцию 70 стран мира. Теперь существенную её часть придется перенаправить на внутренний рынок, а также в дружественные государства.

ИНТЕРЕСНО Группа учёных из подмосковной Черноголовки, пишет «Российская газета», предложила решить дефицит офисной бумаги в России с помощью борщевика. Специалисты научились добывать из ядовитого сорняка белёную целлюлозу. Из сухой массы растения можно получить до 35 процентов сырья для производства бумаги. Ученые сочли такой метод получения целлюлозы перспективным, поскольку урожайность борщевика достигает 70 тонн с одного гектара. Кроме того, растение не нуждается в специальных посадках и отлично воспроизводится самостоятельно.