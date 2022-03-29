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Общество
29 марта 2022, 19:43

В Свердловской области стартовало обучение добровольных пожарных дружин

  Юлия Пастух
Пожарный

Занятия по программе курса проходят дистанционно и в формате очных семинаров. Фото: Павел Ворожцов

По поручению губернатора Евгения Куйвашева в Свердловской области началась подготовка добровольцев для ликвидации природных пожаров.

Работу по обучению добровольных пожарных дружин организовали областное Минприроды, Уральская база авиационной охраны лесов и региональное отделение "Народного фронта". Теоретические занятия по программе курса проходят дистанционно и в формате очных семинаров. После освоения теории волонтёры отработают полученные знания на практике.

"Опыт прошлого года, когда свердловчане без необходимых знаний и снаряжения стремились помочь пожарным и подвергали себя опасности, учтён. Мы начинаем готовить квалифицированные пожарные дружины из добровольцев, которые также будут привлекаться к работе по профилактике лесных пожаров", — заявил заместитель руководителя Уральской авиационной охраны Владимир Лютов.

Напомним, леса занимают около 80% всей территории Свердловской области. Пожароопасный период в регионе длится в среднем около шести месяцев – с апреля по середину октября.

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Областная газета Свердловской области

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