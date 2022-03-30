В Свердловской области начали закрывать ледовые переправы

Сейчас на территории региона открыто 19 ледовых переправ. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Свердловской области из-за потепления передвижение по ледовым переправам становится небезопасным. Один зимник закрыли на реке Туре у села Усть-Ницинское Слободо-Туринского района.

Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам совместно с представителями собственника ледовой переправы зачернили лёд в местах заезда. Там также были установлены знаки, запрещающие движение автотранспорта.

На сегодняшний день на территории региона действует 19 ледовых переправ. Ведётся ежедневный мониторинг состояния льда на переправах для принятия своевременного решения об их закрытии, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, в 2021 году все зимники были закрыты в начале апреля.