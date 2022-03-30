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30 марта 2022, 10:59

Россия сняла ограничения на въезд через границу с Казахстаном и Монголией

  Юлия Пастух
Флаг России и флаг Казахстана

Прибывающие в Казахстан должны предоставить справку с отрицательным результатом на ковид. Фото: Александр Зайцев

С сегодняшнего дня в России отменили все ограничения на переход сухопутных границ с Казахстаном и Монголией. 

Временный запрет снят для граждан России на выезд в Казахстан и Монголию, а также для граждан Казахстана на въезд в РФ и иностранцев и лиц без гражданства на въезд из Монголии в Россию.

Прибывающие в Казахстан из других стран, в том числе россияне, должны предоставить справку с отрицательным результатом на COVID-19. Документ должен быть на казахском, русском или английском языке сроком действия не более 72 часов. Также можно предоставить паспорт о вакцинации одной из стран, чьи сертификаты признает Казахстан, передаёт ТАСС.

Напомним, ограничения были введены из-за пандемии. Въезд в Казахстан через сухопутные пункты пропуска пока был разрешён только для отдельных категорий иностранных граждан, включая россиян.

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Областная газета Свердловской области

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