Опубликован график репетиций парада Победы в Екатеринбурге

Время проведения утренних и ночных репетиций из года в год одинаковое. Оно выбрано с учётом интересов горожан. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге стартует подготовка к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Первая репетиция парада состоится уже на следующей неделе.

На период прохождения техники движение автотранспорта будет закрыто, сообщает пресс-служба горадминистрации.

В дни тренировок, 5, 7, 12, 14, 19 и 21 апреля, с 7:40 до 9:30 для транспорта будет перекрыта улица Дорожная (от Окраинной до Городской). В период с 9:00 до 14:00 – улицы 2-я Новосибирская (от Палисадной до Окружной), Зенитчиков (от Палисадной до Братской), Палисадная (от Новосибирской второй до Окраинной), Окраинная (от Палисадной до Эскадронной), Эскадронная (от Окраинной до Новосибирской), Новосибирская (от Эскадронной до Новосибирской второй).

С 20:00 20 апреля до 04:00 21 апреля и в тот же промежуток времени с 27 на 28 апреля планируется закрыть пр. Ленина (от Пушкина до Хохрякова), ул. 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина), ул. Бориса Ельцина (от дома № 10 до ул. 8 Марта).

В аналогичном режиме с 25 по 26 апреля, с 29 апреля по 30 апреля, с 5 по 6 мая будут закрыты пр. Ленина (от К. Либкнехта до Репина), улицы Репина (от Ленина до Малышева), Татищева (от Репина до Мельникова), 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина), Бориса Ельцина (от дома № 10 до ул. 8 Марта). Проехать по данным участкам улиц также не получится с 05:00 до 12:00 7 мая.

Кроме того, с 19:00 25 и 29 апреля, 5 мая, с 05:00 7 и 9 мая предусмотрены перекрытия улиц, через которые колонны Екатеринбургского гарнизона проследуют к месту проведения тренировок парада. Затруднения в движении у автолюбителей могут возникнуть на Окраинной, Палисадной, Зенитчиков, Патриса Лумумбы, Московской, Посадской, Пальмиро Тольятти.

Кстати, во время проведения тренировок в центре города стоянка на площади 1905 года будет запрещена.

Отмечается, что в соответствии со схемой организации дорожного движения на перечисленных улицах будут появляться временные дорожные знаки. Водителей также предупреждают об изменении режима работы светофоров.