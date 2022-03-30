На Урале выпустили конверты в честь основателя династии тагильских художников

На конвертах изображена скульптура "Художник Худояров" и нижнетагильский поднос "Букет". Фото: пресс-служба Макрорегион "Урал" АО "Почта России"

В почтовые отделения Свердловской области поступили конверты. Они посвящены основателю лакового промысла на Урале, родоначальнику знаменитой династии тагильских художников Андрею Худоярову и 300-летию Нижнего Тагила.

200 000 экземпляров распространены в отделениях Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Выпуск конвертов был инициирован Почтой России совместно с Нижнетагильским музеем-заповедником "Горнозаводской Урал".

На конвертах изображена скульптура "Художник Худояров" (автор И. Я. Боголюбов), а также нижнетагильский поднос "Букет" (автор А. В. Афанасьева). В конверте можно отправить письмо или открытку весом до 20 граммов в любой российский регион, дополнительных марок не потребуется.

По данным пресс-службы Макрорегион "Урал" АО "Почта России", праздничное гашение конверта пройдёт 14 апреля в "Доме Худояровых" и будет сопровождаться открытием выставки, посвящённой истории народных художественных промыслов города. Отмечается, что к 300-летию Нижнего Тагила изготовлен соответствующий почтовый штемпель.

Выпуск конверта в честь династии Худояровых открывает филателистический юбилейный год, приуроченный к 300-летию Нижнего Тагила. В ближайшее время ожидается также поступление почтовой художественной открытки с достопримечательностями Тагила, марки и почтового конверта.

Ранее "Областная газета" писала, что свердловские муниципалитеты получат 25 млн рублей на благоустройство и развитие народных промыслов. В Нижний Тагил направят 1,9 млн рублей на второй этап благоустройства территории музея истории подносного промысла "Дом Худояровых".

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