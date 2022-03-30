Банк "Русский Стандарт" заплатит 250 тысяч за звонок уральцу

Мужчина не давал согласие на получение рекламы. Фото: Галина Соловьёва

Свердловское УФАС привлекло банк "Русский Стандарт" к административной ответственности за рекламный звонок.

По сообщению пресс-службы ведомства, гражданин обратился в антимонопольный орган, так как не являлся клиентом финансового учреждения и не давал согласие на получение рекламы.

В ходе разбирательств банк признал нарушение, сославшись на ошибку сотрудника, который обзванивал клиентов и неверно набрал номер.

В установленные сроки "Русский Стандарт" оплатил 250 тыс. рублей штрафа, не прибегая к судебному обжалованию. А также гарантировал отсутствие звонков заявителю.