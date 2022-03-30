Свердловские парашютисты ЦВО поддержали спецоперацию на Украине

Спортсмены выстроили в небе фигуры в виде латинских букв Z и V. Фото: пресс-служба Центрального военного округа

На аэродроме Логиново под Екатеринбургом военные спортсмены-парашютисты ЦВО поддержали спецоперацию на Украине, выполнив сложный затяжной прыжок с элементами групповой акробатики.

Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе ЦВО, 7 парашютистов прыгнули с высоты 3000 метров с вертолета Ми-8, создав фигуры в виде латинских букв Z и V.

Видео: пресс-служба Центрального военного округа

Напомним, на днях Свердловская Госавтоинспекция выступила в поддержку спецоперации России на Украине - инспекторы ДПС выстроили возле здания областного Управления ГИБДД 18 патрульных автомобилей в виде букв Z и V.